Goldman Sachs прогнозує на 2025 рік падіння ціни на Brent до $76

Ринок нафти може відчути значне падіння цін на нафту Brent на 2025 рік, згідно з прогнозами Goldman Sachs, які прогнозують середню ціну в $76 за барель. Цей прогноз зроблено на тлі глобального надлишку пропозиції сирої нафти, попри геополітичну й економічну невизначеність.

У примітці, надісланій своїм клієнтам 22 листопада, інвестиційний банк підкреслив, що глобальний надлишок сирої нафти може досягти 400 тис. барелів на день (б/д) 2025 року, вийшовши на пік у 900 тис. б/д наступного року. Цей профіцит, на думку аналітиків Goldman Sachs, повинен стримати будь-яке значне зростання цін, одночасно консолідуючи ціновий діапазон Brent між $70 і $85 за барель.

Очікується, що резервні потужності Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і цінова еластичність видобутку сланцевої нафти обмежать волатильність цін. Ці чинники у поєднанні зі стійким глобальним попитом стабілізують ринок, попри прогнозоване падіння на $4 від середньої ціни 2024 року на рівні $80 за барель.

Однак Goldman Sachs попереджає про короткострокові ризики зростання цін. Якщо Сполучені Штати посилять санкції проти Ірану, скоротивши його експорт нафти приблизно на 1 млн б/д, ціни на Brent можуть тимчасово досягти $85 у першій половині 2025 року.

Попри прогнозоване зниження цін, очікується, що попит на нафту продовжить зростати протягом наступного десятиліття. Goldman Sachs пояснює це зростання збільшенням споживання енергії на тлі відновлення світової економіки й викликів декарбонізації таких галузей, як авіаційна й нафтохімічна промисловість.

5 грудня члени ОПЕК+ зберуться, щоб прийняти рішення щодо майбутніх стратегій видобутку сирої нафти. Ця зустріч може зіграти вирішальну роль у стабілізації цін, особливо якщо буде вирішено скоротити виробництво для управління очікуваним надлишком.

Таким чином, еволюція санкцій США, регіональна напруженість і стратегічні рішення ОПЕК+ формуватимуть баланс ринку нафти на найближчі роки.