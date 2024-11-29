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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають через звинувачення в порушенні перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою

 

Ціни на нафту дещо зросли в п'ятницю після потенційного відновлення ризику поставок, оскільки Ізраїль і Хезболла обмінялися звинуваченнями в порушенні перемир'я, а затримка зустрічі ОПЕК+ змусила інвесторів чекати рішення щодо політики видобутку.

О 07:16 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 73,38 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 69,17 доларів, що на 45 центів, або 0,7%, вище за ціну закриття середи.

За тиждень ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,4%, а американський еталон WTI - на 2,9%. Торги залишалися низькими через святкування Подяки у четвер, коли фінансові ринки США були закриті.

У четвер Ізраїль і ліванське збройне угрупування Хезболла обмінялися звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, який вступив в силу напередодні. Спочатку здавалося, що ця угода пом'якшує потенційну загрозу перебоїв у постачанні через ширший конфлікт, який призвів до премії за ризик на нафту.

Однак поставки нафти з Близького Сходу практично не постраждали під час паралельних конфліктів Ізраїлю з Хезболлою в Лівані та Хамасом в Газі.

ОПЕК+, Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію, перенесла свою наступну політичну зустріч з 1 грудня на 5 грудня, щоб уникнути конфлікту в розкладі. Очікується, що на засіданні ОПЕК+ продовжить скорочення видобутку нафти.

BMI, підрозділ Fitch Solutions, в п'ятницю знизив прогноз ціни на нафту марки Brent до $76 за барель у 2025 році з $78 за барель раніше, посилаючись на «ведмежий фундаментальний прогноз, триваючу слабкість настроїв на нафтовому ринку і знижувальний тиск на ціни, який, як ми очікуємо, буде посилюватися при Трампі».

«Хоча ми очікуємо, що група ОПЕК+ вирішить продовжити існуючі скорочення в новому році, цього буде недостатньо, щоб повністю усунути надлишок видобутку, який ми прогнозуємо на наступний рік», - йдеться в записці аналітиків BMI.

Також у четвер Росія вдруге за цей місяць завдала удару по українських енергетичних об'єктах. Аналітики ANZ заявили, що ця атака загрожує відповідними заходами, які можуть вплинути на постачання російської нафти.

Іран повідомив агентству ООН з ядерної безпеки, що встановить понад 6000 додаткових центрифуг для збагачення урану на своїх збагачувальних заводах, йдеться в конфіденційній доповіді агентства, опублікованій в четвер.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що постачання нафти з Ірану може скоротитися на 1 мільйон барелів на добу в першій половині наступного року, якщо західні держави посилять санкції щодо видобутку сирої нафти в Ірані.
За матеріалами: investing.com
 

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