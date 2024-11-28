Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 20:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають після взаємних звинувачень Ізраїлю та «Хезболли»
17:52 28.11.2024 |
Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль і ліванське угрупування "Хезболла" обмінялися звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, а ОПЕК+ відклала зустріч, на якій, ймовірно, погодять додаткове скорочення видобутку.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 30 центів, або на 0,4%, до 73,10 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 23 центи, або на 0,3%, до 68,95 дол.
Ізраїльські військові заявили в четвер, що режим припинення вогню був порушений після того, як, за їхніми словами, підозрювані, деякі на автомобілях, прибули в кілька районів в південній зоні. Близький Схід є одним з найбільших нафтовидобувних регіонів світу, і хоча конфлікт, що триває, поки що не вплинув на постачання, він відобразився на премії за ризик для трейдерів.
У той час, ОПЕК+, до складу якої входять країни-експортери нафти та їхні союзники, включаючи Росію, перенесла заплановану на 1 грудня політичну зустріч на 5 грудня, щоб уникнути збігу з іншою подією.
На цій зустрічі планують знову відкласти збільшення видобутку нафти для підтримки цін. Група ОПЕК+, яка забезпечує близько половини світового видобутку нафти, продовжує скорочувати обсяги видобутку для стабілізації цін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збільшити військову допомогу Україні
|Право на бронь надається після трьох місяців роботи. Пізніше буде місяць – ЄБА
|Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot
|Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Сили оборони збили 76 крилатих ракет і 35 російських БПЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховим компаніям запропонували перестраховувати ризики для агросектору в прифронтових областях у Фонді гарантування кредитів
|Зеленський підписав законопроєкт про повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив в/ч
|Ціни на нафту зростають після взаємних звинувачень Ізраїлю та «Хезболли»
|ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів
|Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
|Мінфін розраховує пройти 2025 р. без змін до Податкового кодексу
Бізнес
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Український IT-експорт у 2024 році може скоротитись на 6% – дослідження
|Tencent і Intel створили експериментальну портативну ігрову консоль Sunday Dragon 3D One
|Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій
|Японські бренди автомобілів швидко втрачають традиційні ринки
|Huawei планує повністю відмовитися від Android у 2025 році
|Honda представила оновлений позашляховик Passport