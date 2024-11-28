Ціни на нафту зростають після взаємних звинувачень Ізраїлю та «Хезболли»

Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль і ліванське угрупування "Хезболла" обмінялися звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, а ОПЕК+ відклала зустріч, на якій, ймовірно, погодять додаткове скорочення видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 30 центів, або на 0,4%, до 73,10 дол за барель, в той час, як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 23 центи, або на 0,3%, до 68,95 дол.

Ізраїльські військові заявили в четвер, що режим припинення вогню був порушений після того, як, за їхніми словами, підозрювані, деякі на автомобілях, прибули в кілька районів в південній зоні. Близький Схід є одним з найбільших нафтовидобувних регіонів світу, і хоча конфлікт, що триває, поки що не вплинув на постачання, він відобразився на премії за ризик для трейдерів.

У той час, ОПЕК+, до складу якої входять країни-експортери нафти та їхні союзники, включаючи Росію, перенесла заплановану на 1 грудня політичну зустріч на 5 грудня, щоб уникнути збігу з іншою подією.

На цій зустрічі планують знову відкласти збільшення видобутку нафти для підтримки цін. Група ОПЕК+, яка забезпечує близько половини світового видобутку нафти, продовжує скорочувати обсяги видобутку для стабілізації цін.