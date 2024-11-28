Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується на рівні $73,4 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання в четвер на тлі низької активності торгів у зв'язку зі святом у США (День подяки).

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $73,44 за барель, що на $0,61 (0,84%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,5 (0,73%), до $69,22 за барель. Основні торги в США цього дня не проводяться.

Трейдери продовжують стежити за геополітичною ситуацією і новими сигналами від ОПЕК+ щодо майбутніх обсягів видобутку.

Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ і міністерську зустріч перенесено з 1 на 5 грудня, повідомив у четвер секретаріат ОПЕК. Причиною перенесення названо те, що кілька міністрів будуть присутні на саміті в Кувейті. В ОПЕК уточнили, що зустріч відбудеться онлайн.

Раніше Bloomberg повідомило, що ключові країни ОПЕК+ почали дискусії про можливе чергове відтермінування нарощування видобутку нафти, запланованого на січень. За даними агентства, країни сумніваються, що ситуація на ринку надає змогу збільшувати видобуток із січня, і можуть відкласти ці плани на кілька місяців.

"За відсутності будь-яких геополітичних подій, динаміка цін на нафту буде стриманою, особливо з огляду на те, що міністерську зустріч ОПЕК+ було перенесено", - зазначає аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян.

Дані Міненерго США, опубліковані напередодні, показали зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 1,84 млн барелів - до 428,45 млн барелів. Товарні запаси бензину зросли на 3,31 млн барелів, дистилятів - на 416 тис. барелів.