LPG: гурт іде вниз, але заправкам зниження поки не світить

Динаміка гуртових цін на скраплений газ в Україні у листопаді 2024 р., грн/т

На Українській енергетичній біржі 27 листопада ціни на газ відкотилися вниз, зменшившись з 54 500-56 800 грн/т минулого тижня до 52 500-54 000 грн/т. Середня гуртова ціна, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», з 20 по 27 листопада, знизилася на 380 грн/т, до 56 290 грн/т.

На аукціон було виставлено на 53% більше ресурсу, ніж тиждень тому: 6,6 тис. т газу, з яких 200 т залізниці. Початкові 55 678-55 725 грн/т на аукціонах покупці категорично не підтримали, тому ціна почала знижуватися, і лише на рівні 53 500-54 000 грн/т почалися угоди. Вартість газу «Укрнафти» становила 52 500-55 000 грн/т, «Укргазвидобування» - 52 550-54 570 грн/т.

З початку тижня приватні виробники не проводили аукціонів, до кінця тижня планується проведення торгів «Системойлінженерінг» і ПГНК.

«Ціни на аукціоні УЕБ були дуже хорошими. На півдні зараз аналогічний рівень, однак витрати на транспорт вищі», - зазначив один з учасників торгів з центрального регіону.

Наприклад, у Дніпрі, до якого активно їхав південний ресурс, газ з УЕБ коштуватиме близько 53 300-54 830, а з Дунаю - 55 820-57 320 грн/т. Така ж картина і в Києві: 53 940 проти 55 315 грн/т.

Пропозицій на південних терміналах наразі не так багато. «Продають «БРСМ» і «Вігазтрейд». Протягом тижня очікується надходження пального «Люкс Трейд Ресурс»», - повідомив співрозмовник, що активно купує на півдні.

Зі слів учасників торгів, зниження ціни на аукціоні обумовлене динамікою на зовнішньому ринку. Ще одним чинником, який тиснув на ціни, були суттєві обсяги виставленого ресурсу. «При нинішніх проливах така кількість лотів надлишкова. Тому тільки через зниження ціни можна їх реалізувати», - розповіли в одній із великих паливних компаній.

Як повідомляв enkorr, ціни на польських і балтійських терміналах знижувалися на тлі падіння внутрішнього попиту і надходження у регіон великих партій газу з Заходу й росії. На польсько-українському кордоні ціни впали на $25-27/т, до $738-790/т (51 335-53 935 грн/т при курсі валют на 27 листопада), що для Києва становить близько 53 600-56 200 грн/т.

З 18 по 24 листопада з цього напрямку було відвантажено 7,13 тис. т пального, що на 20% більше, ніж тижнем раніше, і є найбільшим показником із середини жовтня. Зріс імпорт з терміналів, які пропонували найнижчі ціни на газ, у Сокулці, Білостоку в 3 рази, до 8 і 20 газовозів відповідно, і Вульці-Добринській на 72%, до 48 авто.

Зниження цін на заході й збільшення обсягів постачання позначилося на вартості газу у прилеглих регіонах країни, які цього тижня становили 53 900-55 000 грн/т залежно від регіону. Це на 500-800 грн/т менше, ніж тижнем раніше.

Утім, трейдери вважають, що зниження у гурті не призведе до корекції цін на АЗС. Ймовірно, покращення економіки роздрібної торгівлі буде використано для збільшення маркетингової активності. «Попереду вікенд шалених знижок... А з 1 січня - зростання акцизу. Я не думаю, що хтось буде смикати ціни у роздробі», - вважає представник великої мережі.

Оператори ринку також вказують на щільне наповнення ринку газом, за яким точно не встигають продажі. «Все це зниження винятково через реалізацію. У листопаді веземо близько 2,2 тис. т газу на добу, і цього вистачає аж з головою. Рік тому везли 2,8 тис. т, - каже один з імпортерів з центрального регіону. - Раніше профіцит, у нашому розумінні, коли все залито газом. А зараз профіцит - це коли заїхало кілька автомобілів з імпортом, і просто нікому воно не потрібно».