Ціни на нафту підвищуються перед виходом даних про запаси в США, Brent - близько $73,2 за барель

Ціни на нафту підвищуються в середу перед публікацією щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч з вівторка на середу, показали скорочення запасів нафти в країні за тиждень на 5,94 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.

Міненерго США опублікує офіційні дані про запаси о 17:30 EET.

Увага трейдерів також сфокусована на ситуації на Близькому Сході, ринок оцінює новини про перемир'я між Ізраїлем і Ліваном.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET становить $73,17 за барель, що на $0,36 (0,49%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,31 (0,45%), до $69,08 за барель.

Підтримку нафтовому ринку надає інформація про те, що ключові країни ОПЕК+ почали дискусії про можливе чергове відтермінування нарощування видобутку нафти, запланованого на січень. Як повідомляє агентство Bloomberg, це рішення може бути відкладено на кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що вісім країн-учасниць ОПЕК+ на чолі з РФ і Саудівською Аравією вже двічі відклали заплановане поступове щомісячне повернення на ринок (по 180-200 тис. б/д) скорочень в обсязі 2,2 млн барелів на добу.

За даними агентства, країни сумніваються, що ситуація на ринку надасть змогу збільшувати видобуток із січня, і можуть відкласти ці плани на кілька місяців.

"Будь-яке передчасне нарощування видобутку ОПЕК+ посилить надлишок нафти на ринку", - наголошується в огляді ING, який цитує Market Watch.