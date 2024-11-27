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Ціни на нафту підвищуються перед виходом даних про запаси в США, Brent - близько $73,2 за барель
15:48 27.11.2024 |
Ціни на нафту підвищуються в середу перед публікацією щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США.
Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч з вівторка на середу, показали скорочення запасів нафти в країні за тиждень на 5,94 млн барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі.
Міненерго США опублікує офіційні дані про запаси о 17:30 EET.
Увага трейдерів також сфокусована на ситуації на Близькому Сході, ринок оцінює новини про перемир'я між Ізраїлем і Ліваном.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:35 EET становить $73,17 за барель, що на $0,36 (0,49%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,31 (0,45%), до $69,08 за барель.
Підтримку нафтовому ринку надає інформація про те, що ключові країни ОПЕК+ почали дискусії про можливе чергове відтермінування нарощування видобутку нафти, запланованого на січень. Як повідомляє агентство Bloomberg, це рішення може бути відкладено на кілька місяців.
Раніше повідомлялося, що вісім країн-учасниць ОПЕК+ на чолі з РФ і Саудівською Аравією вже двічі відклали заплановане поступове щомісячне повернення на ринок (по 180-200 тис. б/д) скорочень в обсязі 2,2 млн барелів на добу.
За даними агентства, країни сумніваються, що ситуація на ринку надасть змогу збільшувати видобуток із січня, і можуть відкласти ці плани на кілька місяців.
"Будь-яке передчасне нарощування видобутку ОПЕК+ посилить надлишок нафти на ринку", - наголошується в огляді ING, який цитує Market Watch.
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