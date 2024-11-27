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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту стабілізувалися з фокусом на перемир'я між Ізраїлем та Хезболлою

 

Ціни на нафту стабілізувалися в середу, оскільки ринки оцінюють потенційний вплив угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, а також напередодні недільної зустрічі виробників ОПЕК+.

О 06:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів до 72,86 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 3 центи до 68,80 доларів за барель.

Обидва еталони знизилися у вівторок після того, як Ізраїль погодився на угоду про припинення вогню з ліванською Хезболлою.

Припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою набуде чинності в середу після того, як обидві сторони прийняли угоду, укладену за посередництва США і Франції, заявив у вівторок президент США Джо Байден.

Угода розчистила шлях до припинення конфлікту на ізраїльсько-ліванському кордоні, який забрав тисячі життів з моменту його розпалювання війною в Газі в минулому році.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий виконувати угоду з Ліваном і буде «рішуче реагувати на будь-які порушення» з боку Хезболли.

«Учасники ринку оцінюють, чи буде дотримано режим припинення вогню, - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

«Ми очікуємо, що WTI буде торгуватися в межах 65-70 доларів за барель, враховуючи погодні умови під час зими в Північній півкулі, потенційне збільшення видобутку сланцевої нафти і газу за нової адміністрації Дональда Трампа в США, а також тенденції попиту в Китаї», - сказав він.

Щодо Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників на чолі з Росією, або ОПЕК+, джерела повідомили, що група обговорює подальшу відстрочку запланованого збільшення видобутку нафти, яке мало розпочатися в січні, напередодні зустрічі 1 грудня, на якій буде прийнято рішення про політику на початок 2025 року.

Група перекачує близько половини світової нафти і планувала поступово згортати скорочення видобутку нафти з невеликими збільшеннями протягом багатьох місяців у 2024 і 2025 роках. Але уповільнення китайського та світового попиту, а також зростання видобутку за межами групи поставили під сумнів цей план.

«Наш давній базовий сценарій полягав у тому, що ОПЕК+ відкладе скорочення видобутку до 2025 року», - зазначають аналітики Citi Research у своїй записці, додаючи, що скорочення може розпочатися у квітні замість січня.

«З точки зору групи виробників, затримка скорочення видобутку може дати ринку шанс стати більш збалансованим через перебої з поставками або більш стійкий попит, в той час як повернення барелів робить зниження цін неминучим висновком».

У США новообраний президент Дональд Трамп заявив, що запровадить 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до США з Мексики та Канади. Сира нафта не буде звільнена від торгових санкцій, повідомили джерела Reuters у вівторок.

Тим часом, запаси сирої нафти в США впали, в той час як запаси палива зросли минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

За тиждень, що закінчився 22 листопада, запаси нафти впали на 5,94 млн барелів, що перевищило прогноз аналітиків про падіння приблизно на 600 000 барелів.
За матеріалами: investing.com
 

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