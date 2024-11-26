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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $73,7 за барель
13:49 26.11.2024 |
Підйом цін на нафту посилився вдень у вівторок.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:10 EET підвищилися на $0,69 (0,95%), до $73,7 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,66 (0,96%), до $69,6 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 2,9%, WTI - на 3,2% на повідомленнях ЗМІ про те, що Ізраїль і Ліван близькі до укладення угоди про припинення вогню. За даними ізраїльського телеканалу Kan, угода передбачає, серед іншого, відведення ізраїльських військ і загонів "Хезболли" з півдня Лівану. Крім того, Вашингтон гарантував, що Ізраїль зможе здійснювати військові дії, якщо "Хезболла" порушить угоду.
"Сигнали доволі конструктивні, але угода між Ізраїлем та Іраном все ще може зірватися", - зазначив глава відділу досліджень Pepperstone Group Ltd. Кріс Вестон.
Аналітики попереджають, що торги можуть бути особливо волатильними цього тижня, оскільки в четвер біржі в США будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня подяки. За словами старшого аналітика Price Futures Group Філа Флінна, останніми роками в цей період спостерігалися вражаючі падіння нафтових котирувань, спричинені виявленням штаму COVID 2019 року і рішенням президента Джо Байдена розпочати продаж палива зі стратегічного резерву 2022 року.
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