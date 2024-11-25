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Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $75 за барель
14:13 25.11.2024 |
Ціни на нафту продовжують помірно опускатися вдень у понеділок після активного підйому за підсумками попереднього тижня.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:25 EET знизилися на $0,17 (0,23%), до $75 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до зазначеного часу на $0,23 (0,32%), до $71,01 за барель.
За минулий тиждень Brent подорожчала на 5,8%, WTI - на 6,4%. Підтримку котируванням минулого тижня надала геополітична напруженість, що зростає.
Тим часом Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом "Хезболла", і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як представити її громадськості, повідомив телеканал Kan. За даними телеканалу, мета полягає в тому, щоб представити перемир'я не як "компроміс", а як вигідне для Ізраїлю.
Також ринок реагує на новину про те, що обраний президент США Дональд Трамп вибрав інвестора і засновника Key Square Group Скотта Бессента як кандидата на пост глави міністерства фінансів. Бессент є прихильником збільшення видобутку нафти в Штатах.
Ринок також чекає на міністерську зустріч ОПЕК+, яка відбудеться найближчої неділі.
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США зросла на одну і становила 479 одиниць. Кількість газових установок знизилася на дві, до 99 одиниць.
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