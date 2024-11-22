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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту завершують тиждень зростанням майже на 5%, Brent торгується близько $74,3 за барель

 

Ціни на нафту стабілізувалися у п'ятницю, але завершують тиждень зростанням майже на 5% на тлі ескалації конфлікту в Україні.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $74,29 за барель, що на $0,06 (0,08%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,01 (0,01%), до $70,11 за барель.

Цього тижня Brent подорожчала на 4,6%, WTI - на 4,8%.

Напередодні стало відомо, що ЗС РФ завдали удару по Україні однією з новітніх ракетних систем середньої дальності - балістичною ракетою в без'ядерному оснащенні "Орєшнік". Це стало першим в історії бойовим застосуванням такого типу озброєнь.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ атакували Брянську область американськими балістичними ракетами малої дальності.

"Такий обмін ударами означає, що війна ввійшла в нову фазу, і це сприяє зростанню побоювань щодо можливих порушень поставок нафти", - йдеться в огляді аналітиків ANZ Research, який цитує газета The Wall Street Journal.

Експерти Goldman Sachs очікують, що середня ціна нафти Brent у 2024 році становитиме близько $80 за барель, незважаючи на геополітичну напруженість і помірний дефіцит постачань.

Нещодавнє зниження цін до рівня, трохи вищого за $70 за барель, свідчить про впевненість трейдерів у тому, що наступного року на ринку буде значний надлишок пропозиції з огляду на зростання видобутку в американському регіоні та плани збільшення поставок країнами ОПЕК+, ідеться в огляді Goldman Sachs.

Аналітики банку прогнозують, що середня вартість Brent у 2025 році становитиме $76 за барель, але попереджають, що в першому півріччі ціна може підвищитися до $85 за барель, якщо поставки з Ірану скоротяться внаслідок посилення контролю за виконанням санкцій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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