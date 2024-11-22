Нафта продовжує тижневе зростання на тлі занепокоєння щодо загострення війни в Україні

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, прямуючи до тижневого зростання більш ніж на 4%, оскільки війна в Україні посилилася, а президент Росії Володимир Путін попередив про глобальний конфлікт.

О 06:48 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 74,33 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 13 центів, або на 0,2%, до 70,23 долара за барель.

Обидва контракти підскочили на 2% в четвер і мають намір досягти максимуму в 4% за тиждень, що є найсильнішим тижневим показником з кінця вересня, оскільки Москва посилила свій наступ на Україну після того, як США і Великобританія дозволили Києву завдати удару по Росії своїм озброєнням.

У четвер Путін заявив, що випустив балістичну ракету по Україні і попередив про глобальний конфлікт, що підвищує ризик перебоїв у постачанні нафти від одного з найбільших світових виробників.

Цього місяця Росія заявила, що видобуває близько 9 мільйонів барелів нафти на добу, навіть незважаючи на скорочення видобутку після заборони імпорту, пов'язаної з її вторгненням в Україну, і обмеження поставок групою країн-виробників ОПЕК+.

Україна використовувала безпілотники для нанесення ударів по російській нафтовій інфраструктурі, в тому числі в червні, коли вона застосувала ударні безпілотники дальнього радіусу дії для нанесення ударів по чотирьох російських нафтопереробних заводах.

Зростання запасів нафти і бензину в США і прогнози надлишкової пропозиції в наступному році обмежують зростання цін.

«Наш базовий сценарій полягає в тому, що Brent залишиться в діапазоні 70-85 доларів, при цьому високі вільні потужності обмежують зростання ціни, а цінова еластичність ОПЕК і пропозиція сланцевої нафти обмежує падіння ціни», - зазначають аналітики Goldman Sachs на чолі з Дааном Струйвеном.

«Проте, ризики прориву зростають», - зазначають вони, додаючи, що Brent може подорожчати до 85 доларів за барель у першій половині 2025 року, якщо поставки з Ірану скоротяться на 1 млн барелів на добу через посилення санкцій за адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа.

Деякі аналітики прогнозують черговий стрибок запасів нафти в США в даних наступного тижня.

«Наступного тижня ми очікуємо відновлення видобутку, а також діяльності нафтопереробних заводів США, що матиме негативні наслідки як для сирої нафти, так і для ключових продуктів», - сказав Джим Ріттербуш з Ritterbusch and Associates у Флориді.

Тим часом, найбільший світовий імпортер нафти, Китай, у четвер оголосив про політичні заходи для стимулювання торгівлі, включаючи підтримку імпорту енергоносіїв, на тлі занепокоєння через погрози Трампа запровадити тарифи.