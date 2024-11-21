Нафта різко прискорила зростання, Brent перевищила $74 за барель

Підйом цін на нафту посилився вдень у четвер на тлі ескалації воєнних дій в Україні.

Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:31 EET підвищилися на $1,29 (1,77%), до $74,1 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $1,3 (1,89%), до $70,05 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 0,7% на даних, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 545 тис. барелів. Аналітики в середньому прогнозували зниження на 85 тис. барелів.

Тим часом ЗМІ з посиланням на владу України повідомляють, що Росія могла завдати удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Якщо повідомлення підтвердиться, це стане першим в історії бойовим застосуванням такого типу озброєнь, зазначає Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ атакували Брянську область балістичними ракетами малої дальності. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав це новою ескалацією конфлікту.

Водночас на ринок нафти продовжують чинити тиск побоювання уповільнення попиту на паливо на тлі зростання пропозиції.

"Ми вважаємо, що ціни на нафту протестують нові мінімуми в наступному році мірою того, як геополітичні ризики спадатимуть, а негативні фундаментальні фактори почнуть відігравати більш важливу роль", - зазначили аналітики Macquarie Group.

