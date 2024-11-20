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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $73,5 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у середу, інвестори оцінюють баланс попиту і пропозиції на світовому ринку, а також стежать за сигналами про збільшення запасів у США.

Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:21 EET підвищилися на $0,17 (0,23%), до $73,48 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,39 (0,56%), до $69,78 за барель. Термін обігу грудневих ф'ючерсів закінчується із закриттям ринку в середу. Контракти на січень, що торгуються активніше, додають у ціні $0,27 (0,39%) і коштують $69,51 за барель.

Оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у країні за тиждень на 4,753 млн барелів, тоді як ринок очікував підвищення лише на 800 тис. барелів, повідомляє Trading Economics.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерства енергетики будуть оприлюднені о 17:30 за к.ч. у середу.

"Ринок нафти рухається в бік обмеженої волатильності з невеликим «ведмежим» креном", - зазначила старший ринковий аналітик XS.com Ранія Гуле.

"Якщо проблеми, пов'язані з попитом у Китаї, не зникнуть, а пропозиції, як і раніше, буде більш ніж достатньо, ціни можуть зіткнутися зі знижувальним тиском у найближчі місяці, - додала вона. - Водночас істотна ескалація геополітичної напруженості або раптові зміни курсу грошово-кредитної політики в США можуть змінити ситуацію і підштовхнути котирування в несподіваному напрямку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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