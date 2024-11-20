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АНАЛІТИКА

LPG у роздробі дорожчає з затримкою

LPG у роздробі дорожчає з затримкою

 Динаміка роздрібних цін на скраплений газ в Україні у листопаді, грн/л

На українському ринку - чергова хвиля зростання цін на автогаз. Розпочате минулого тижня мережами ОККО і WOG здорожчання було підтримане й іншими операторами, у результаті чого з 13 по 20 листопада середня роздрібна вартість LPG збільшилася на 53 коп./л, до 35,35 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У преміальних мережах за тиждень газ додав 1 грн/л і тепер коштує 36,99 грн/л, в інших мережах - 0,10-1 грн/л (див. табл.).

Зі слів операторів, нинішнє зростання - запізніле, мовляв, це реакція на зліт цін на аукціонах українських виробників наприкінці жовтня. «Це потрібно було зробити раніше. Хоча ціни зараз і зменшилися порівняно з початком місяця, але з урахуванням більш низьких температур (при температурі 50С щільність зростає до 556 кг/м3 - ek) отримуємо збільшення ціни на літр пального на близько 75 коп.», - зазначили в одній із паливних мереж.

Як повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій європейського пального на західному кордоні зараз становить біля $815-820/т, що з урахуванням доставлення до столиці становитиме 57 200-57 500 грн/т, або 31,80-32 грн/л. У тому ж діапазоні рахуються й залізничні партії.

Пропозиції на ГНС у столичному регіоні стартують від 56 500 грн/т, що з урахуванням доставлення становитиме на АЗК близько 32,2 грн/л. Дещо дешевшою буде закупка на півдні - 31,36-31,64 грн/л на DDP АЗС Київська область.

Окремим кластером постачання у середині листопада є аукціони виробників, що проявили дива щедрості 7 листопада. Мережі, які придбали газ на вигідних торгах, поки тримають ціни без змін. Утім, зі слів представника однієї з них, це триватиме недовго: «Ми не могли підняти ціни на пальне в кінці жовтня, коли вартість на аукціоні досягала 57 000 грн/т і вище, бо імпорт був дешевшим і тримав роздріб. Зараз, коли ринок зрушив угору, ми можемо це зробити».

На останньому аукціоні 13 листопада середньозважена вартість газу становила 53 711 грн/т, або 29,86 грн/л. З урахуванням доставлення пального до АЗК собівартість становитиме у середньому 30,66 грн/л.

Таким чином, валова маржа у роздробі коливається в діапазоні від 0,66 до 2,25 грн/л.

Розрахунок маржі на газ з урахуванням різних напрямків постачань для Києва, грн/л

Вхід

Середня ціна, грн/л

Роздріб*, грн/л

Спред**, грн/л

Маржа***, грн/л

пропозиції трейдерів

32,20

34,91

2,71

0,71

захід

31,80-32,25

34,91

2,66-3,11

0,66-1,11

південь

31,36-31,64

34,91

3,27-3,55

1,27-1,55

аукціон

30,66

34,91

4,25

2,25

* - середня вартість у Київській області;

** - різниця між середньою ціною у гурті й роздробі;

*** - з урахуванням експлуатаційних витрат (2 грн/л).

Зі слів операторів, у середньому витрати на збут становлять 2-2,2 грн/л. Також варто звернути увагу на підвищення останнім часом винагороди за програмами лояльності. Починаючи з другої половини жовтня, вже тричі ОККО запроваджувало акцію вихідного дня, надаючи своїм клієнтам знижку на газ обсягом 2,50 грн/л. Аналогічно знижували ціну у WOG і KLO, намагаються тримати темп і низка більш дрібних мереж.

Динаміка роздрібних цін на LPG (13-20 листопада 2024 р.), грн/л

Мережі

Вартість

20.11.24

Зм. до 13.11.24

ОККО

36,99

1,00

SOCAR

36,99

1,00

Авіас

36,98

1,00

WOG

36,98

1,00

KLO

36,69

0,90

Shell

35,49

0,10

Рур груп

35,00

0,00

Neftek

34,99

0,50

UPG

34,99

0,97

AMIC

34,73

0,05

VST

34,70

-0,10

ZOG

34,50

0,00

Параллель

34,49

0,00

Mango

34,09

0,20

Motto

33,99

0,30

Укрнафта

33,99

0,20

BVS

33,99

0,00

VostokGaz

33,99

-0,50

Luxwen

33,99

0,00

Rodnik

33,99

0,00

Автотранс

33,98

0,00

Авантаж 7

33,95

0,50

Маркет

33,89

0,00

Chipo

33,84

0,14

Катрал

33,77

0,00

RLS

33,70

0,00

Green Wave

33,60

-0,20

БРСМ-Нафта

33,57

0,19

Олас

33,40

0,00

U.GO

33,40

0,00

Кворум

33,28

0,00

Marshal

33,23

0,46

Ovis

33,19

0,00

SUNOIL

32,99

0,00

Середня ціна в Україні

35,35

0,53
За матеріалами: EnKorr
 

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