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LPG у роздробі дорожчає з затримкою
13:34 20.11.2024 |
На українському ринку - чергова хвиля зростання цін на автогаз. Розпочате минулого тижня мережами ОККО і WOG здорожчання було підтримане й іншими операторами, у результаті чого з 13 по 20 листопада середня роздрібна вартість LPG збільшилася на 53 коп./л, до 35,35 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
У преміальних мережах за тиждень газ додав 1 грн/л і тепер коштує 36,99 грн/л, в інших мережах - 0,10-1 грн/л (див. табл.).
Зі слів операторів, нинішнє зростання - запізніле, мовляв, це реакція на зліт цін на аукціонах українських виробників наприкінці жовтня. «Це потрібно було зробити раніше. Хоча ціни зараз і зменшилися порівняно з початком місяця, але з урахуванням більш низьких температур (при температурі 50С щільність зростає до 556 кг/м3 - ek) отримуємо збільшення ціни на літр пального на близько 75 коп.», - зазначили в одній із паливних мереж.
Як повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій європейського пального на західному кордоні зараз становить біля $815-820/т, що з урахуванням доставлення до столиці становитиме 57 200-57 500 грн/т, або 31,80-32 грн/л. У тому ж діапазоні рахуються й залізничні партії.
Пропозиції на ГНС у столичному регіоні стартують від 56 500 грн/т, що з урахуванням доставлення становитиме на АЗК близько 32,2 грн/л. Дещо дешевшою буде закупка на півдні - 31,36-31,64 грн/л на DDP АЗС Київська область.
Окремим кластером постачання у середині листопада є аукціони виробників, що проявили дива щедрості 7 листопада. Мережі, які придбали газ на вигідних торгах, поки тримають ціни без змін. Утім, зі слів представника однієї з них, це триватиме недовго: «Ми не могли підняти ціни на пальне в кінці жовтня, коли вартість на аукціоні досягала 57 000 грн/т і вище, бо імпорт був дешевшим і тримав роздріб. Зараз, коли ринок зрушив угору, ми можемо це зробити».
На останньому аукціоні 13 листопада середньозважена вартість газу становила 53 711 грн/т, або 29,86 грн/л. З урахуванням доставлення пального до АЗК собівартість становитиме у середньому 30,66 грн/л.
Таким чином, валова маржа у роздробі коливається в діапазоні від 0,66 до 2,25 грн/л.
Розрахунок маржі на газ з урахуванням різних напрямків постачань для Києва, грн/л
|
Вхід
|
Середня ціна, грн/л
|
Роздріб*, грн/л
|
Спред**, грн/л
|
Маржа***, грн/л
|
пропозиції трейдерів
|
32,20
|
34,91
|
2,71
|
0,71
|
захід
|
31,80-32,25
|
34,91
|
2,66-3,11
|
0,66-1,11
|
південь
|
31,36-31,64
|
34,91
|
3,27-3,55
|
1,27-1,55
|
аукціон
|
30,66
|
34,91
|
4,25
|
2,25
* - середня вартість у Київській області;
** - різниця між середньою ціною у гурті й роздробі;
*** - з урахуванням експлуатаційних витрат (2 грн/л).
Зі слів операторів, у середньому витрати на збут становлять 2-2,2 грн/л. Також варто звернути увагу на підвищення останнім часом винагороди за програмами лояльності. Починаючи з другої половини жовтня, вже тричі ОККО запроваджувало акцію вихідного дня, надаючи своїм клієнтам знижку на газ обсягом 2,50 грн/л. Аналогічно знижували ціну у WOG і KLO, намагаються тримати темп і низка більш дрібних мереж.
Динаміка роздрібних цін на LPG (13-20 листопада 2024 р.), грн/л
|
Мережі
|
Вартість
|
20.11.24
|
Зм. до 13.11.24
|
ОККО
|
36,99
|
1,00
|
SOCAR
|
36,99
|
1,00
|
Авіас
|
36,98
|
1,00
|
WOG
|
36,98
|
1,00
|
KLO
|
36,69
|
0,90
|
Shell
|
35,49
|
0,10
|
Рур груп
|
35,00
|
0,00
|
Neftek
|
34,99
|
0,50
|
UPG
|
34,99
|
0,97
|
AMIC
|
34,73
|
0,05
|
VST
|
34,70
|
-0,10
|
ZOG
|
34,50
|
0,00
|
Параллель
|
34,49
|
0,00
|
Mango
|
34,09
|
0,20
|
Motto
|
33,99
|
0,30
|
Укрнафта
|
33,99
|
0,20
|
BVS
|
33,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
33,99
|
-0,50
|
Luxwen
|
33,99
|
0,00
|
Rodnik
|
33,99
|
0,00
|
Автотранс
|
33,98
|
0,00
|
Авантаж 7
|
33,95
|
0,50
|
Маркет
|
33,89
|
0,00
|
Chipo
|
33,84
|
0,14
|
Катрал
|
33,77
|
0,00
|
RLS
|
33,70
|
0,00
|
Green Wave
|
33,60
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
33,57
|
0,19
|
Олас
|
33,40
|
0,00
|
U.GO
|
33,40
|
0,00
|
Кворум
|
33,28
|
0,00
|
Marshal
|
33,23
|
0,46
|
Ovis
|
33,19
|
0,00
|
SUNOIL
|
32,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
35,35
|
0,53
|
|
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