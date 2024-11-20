LPG у роздробі дорожчає з затримкою

Динаміка роздрібних цін на скраплений газ в Україні у листопаді, грн/л

На українському ринку - чергова хвиля зростання цін на автогаз. Розпочате минулого тижня мережами ОККО і WOG здорожчання було підтримане й іншими операторами, у результаті чого з 13 по 20 листопада середня роздрібна вартість LPG збільшилася на 53 коп./л, до 35,35 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

У преміальних мережах за тиждень газ додав 1 грн/л і тепер коштує 36,99 грн/л, в інших мережах - 0,10-1 грн/л (див. табл.).

Зі слів операторів, нинішнє зростання - запізніле, мовляв, це реакція на зліт цін на аукціонах українських виробників наприкінці жовтня. «Це потрібно було зробити раніше. Хоча ціни зараз і зменшилися порівняно з початком місяця, але з урахуванням більш низьких температур (при температурі 50С щільність зростає до 556 кг/м3 - ek) отримуємо збільшення ціни на літр пального на близько 75 коп.», - зазначили в одній із паливних мереж.

Як повідомляв enkorr, вартість автомобільних партій європейського пального на західному кордоні зараз становить біля $815-820/т, що з урахуванням доставлення до столиці становитиме 57 200-57 500 грн/т, або 31,80-32 грн/л. У тому ж діапазоні рахуються й залізничні партії.

Пропозиції на ГНС у столичному регіоні стартують від 56 500 грн/т, що з урахуванням доставлення становитиме на АЗК близько 32,2 грн/л. Дещо дешевшою буде закупка на півдні - 31,36-31,64 грн/л на DDP АЗС Київська область.

Окремим кластером постачання у середині листопада є аукціони виробників, що проявили дива щедрості 7 листопада. Мережі, які придбали газ на вигідних торгах, поки тримають ціни без змін. Утім, зі слів представника однієї з них, це триватиме недовго: «Ми не могли підняти ціни на пальне в кінці жовтня, коли вартість на аукціоні досягала 57 000 грн/т і вище, бо імпорт був дешевшим і тримав роздріб. Зараз, коли ринок зрушив угору, ми можемо це зробити».

На останньому аукціоні 13 листопада середньозважена вартість газу становила 53 711 грн/т, або 29,86 грн/л. З урахуванням доставлення пального до АЗК собівартість становитиме у середньому 30,66 грн/л.

Таким чином, валова маржа у роздробі коливається в діапазоні від 0,66 до 2,25 грн/л.

Розрахунок маржі на газ з урахуванням різних напрямків постачань для Києва, грн/л

Вхід Середня ціна, грн/л Роздріб*, грн/л Спред**, грн/л Маржа***, грн/л пропозиції трейдерів 32,20 34,91 2,71 0,71 захід 31,80-32,25 34,91 2,66-3,11 0,66-1,11 південь 31,36-31,64 34,91 3,27-3,55 1,27-1,55 аукціон 30,66 34,91 4,25 2,25

* - середня вартість у Київській області;

** - різниця між середньою ціною у гурті й роздробі;

*** - з урахуванням експлуатаційних витрат (2 грн/л).

Зі слів операторів, у середньому витрати на збут становлять 2-2,2 грн/л. Також варто звернути увагу на підвищення останнім часом винагороди за програмами лояльності. Починаючи з другої половини жовтня, вже тричі ОККО запроваджувало акцію вихідного дня, надаючи своїм клієнтам знижку на газ обсягом 2,50 грн/л. Аналогічно знижували ціну у WOG і KLO, намагаються тримати темп і низка більш дрібних мереж.

Динаміка роздрібних цін на LPG (13-20 листопада 2024 р.), грн/л