Простій первинних потужностей на НПЗ рф у листопаді зріс на 34%

Обсяг потужностей первинної переробки нафти, що простоюють на НПЗ рф, у листопаді збільшився на 0,62 млн тонн (+34,4%) до колишнього плану, до 2,42 млн тонн, показали розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі.

Фактичний простій первинних потужностей за підсумками жовтня становив 4,56 млн тонн, знизившись до попередньої оцінки на 0,3 млн тонн (-0,7%). Зростання видобувних потужностей у листопаді до попереднього прогнозу відбулося зокрема шляхом продовження періодів ремонтів і технологічних простоїв окремих первинних установок на новошахтинському, комсомольському, новокуйбишевському НПЗ, «орскНОС», «ніжегородНОС» та «уфанєфтєхім».

Проте з урахуванням ймовірного продовження низки поточних ремонтів і простоїв на первинних установках НПЗ їх обсяг може зрости до 2,7 млн тонн (+10%) за підсумками місяця, за оцінкою Reuters.

Сумарний простій первинного перероблення на НПЗ рф за січень-листопад 2024 року досяг 39,6 млн тонн, що на 5,8 млн тонн (+17%) перевищує показник за аналогічний період минулого року (33,8 млн тонн).