Ціни на нафту зростають через перебої в постачанні та обережність через війну між Росією та Україною

Ціни на нафту зросли у вівторок, продовживши ралі попереднього дня, викликане зупинкою видобутку на норвезькому нафтовому родовищі Йохан Свердруп, хоча інвестори зберігали обережність на тлі побоювань ескалації російсько-української війни.

О 06:30 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в січні зросли на 15 центів, або на 0,2%, до 73,45 долара за барель, в той час як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate з поставкою в грудні коштували 69,31 долара за барель, що на 15 центів, або на 0,2% більше. Більш активний січневий контракт WTI подорожчав на 13 центів, або на 0,2%, до 69,30 долара.

В понеділок обидва бенчмарка піднялися більш ніж на $2 за барель після того, як норвезька Equinor заявила, що зупинила видобуток на найбільшому в Західній Європі нафтовому родовищі Йохан Свердруп через відключення електроенергії на суші.

За словами представника Equinor, роботи з відновлення видобутку ведуться, але не було відразу зрозуміло, коли вони відновляться.

Крім того, найбільше нафтове родовище Казахстану Тенгіз, що експлуатується американською компанією Chevron, скоротило видобуток нафти на 28%-30% через ремонт, що сприяло подальшому скороченню світових поставок. Очікується, що ремонтні роботи будуть завершені до суботи, повідомило міністерство енергетики країни.

«Зупинка видобутку на родовищі Йохан Свердруп в Норвегії потужністю 755 000 барелів на добу через відключення електроенергії, а також падіння видобутку на родовищі Тенгіз в Казахстані сприяли подальшому зростанню цін», - зазначають аналітики ING у своїй записці.

«Крім того, геополітичні ризики між Росією і Україною зросли після того, як США заявили, що дозволять Україні наносити ракетні удари по Росії далекого радіусу дії».

У неділю Росія завдала найбільшого за останні три місяці авіаудару по Україні, завдавши серйозної шкоди енергосистемі країни.

Значно змінивши політику Вашингтона, адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати зброю американського виробництва для нанесення ударів вглиб Росії, повідомили в неділю два американські чиновники і джерело, знайоме з рішенням.

У понеділок Кремль заявив, що Росія відреагує на те, що він назвав безрозсудним рішенням адміністрації Байдена, попередньо попередивши, що таке рішення підвищить ризик конфронтації з очолюваним США альянсом НАТО.

Інвестори насторожені, сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities, «оцінюючи напрямок російсько-української війни після ескалації на вихідних».

Тим часом, трейдери почали переводити торгівлю WTI на січневий контракт напередодні закінчення терміну дії грудневого контракту в середу.

У понеділок WTI вперше з лютого перейшла до контанго, а січневі контракти на поставку торгувалися з премією до грудневого контракту на знак того, що дефіцит пропозиції зменшився.