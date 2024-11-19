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Нафта слабо дорожчає, Brent торгується на рівні $71,48 за барель
15:26 18.11.2024 |
Нафта продовжує дорожчати вдень у понеділок.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:46 EET підвищилися на $0,44 (0,62%), до $71,48 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,31 (0,46%), до $67,33 за барель.
За минулий тиждень Brent опустилася в ціні на 3,8%, WTI - на 4,8%, причому обидві марки оновили мінімуми із початку вересня. Негативним фактором для котирувань стали побоювання надлишку пропозиції на світовому ринку палива, а також зміцнення курсу долара США.
"Учасники ринку продовжують переживати з приводу зростання поставок зі США і ОПЕК+, а також прогнозу для китайської економіки, - зазначив стратег IG Asia Pte Йіп Джун Ронг. - Зараз для нафти не так багато позитивних факторів".
Тим часом у понеділок підвищувальний тиск на котирування чинять побоювання ескалації геополітичної напруженості навколо конфлікту в Україні.
На минулих вихідних видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерела повідомило, що президент США Джо Байден санкціонував застосування українськими військовими американських ракет ATACMS для завдання ударів по російській території. За даними джерел NYT, Україна зможе використовувати ці ракети лише для ударів по Курській області. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше пообіцяв відповідну відповідь на такі дії Вашингтона.
"Той факт, що Байден дозволив Україні завдавати ударів по російських силах у районі курсу далекобійними ракетами, може спровокувати повернення націнки на геополітичний ризик, оскільки це є ескалацією напруженості", - написав аналітик IG Тоні Сікамор.
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