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Нафта залишається в мінусі, Brent біля $71,9 за барель
18:07 15.11.2024 |
Ціни на нафту залишаються в мінусі ввечері в п'ятницю на побоюваннях щодо надлишку пропозиції палива на світовому ринку.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 16:48 кв знизилися на $0,64 (0,88%), до $71,92 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до зазначеного часу на $0,64 (0,93%), до $68,06 за барель.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер спрогнозувало профіцит поставок нафти наступного року на тлі сповільнення зростання попиту в Китаї та збільшення глобального видобутку. Надлишок палива може виявитися ще більшим, якщо ОПЕК+ почне поступово нарощувати поставки.
Додатковий тиск на котирування чинять дані про динаміку промислового виробництва в Китаї.
Як стало відомо в п'ятницю, промвиробництво в країні в жовтні збільшилося на 5,3% у річному вираженні. Темпи зростання знизилися порівняно з 5,4% у вересні, тоді як середній прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачав прискорення до 5,6%.
"Ми бачимо деякі позитивні сигнали в статданих, але важкий період ще не закінчився, - написав Воррен Паттерсон з ING Groep NV. - Промвиробництво виявилося гіршим, ніж очікувалося, і дані по нафтовому сектору також не блискучі".
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