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АНАЛІТИКА

МЕА зберегло прогноз пропозиції нафти у 2024-2025 рр., виходячи з того, що ОПЕК+ збереже обмеження, але 2025 р. бачить профіцит в 1 млн бар./д

 

Світові поставки нафти в 2024 році прогнозуються на рівні 102,9 млн барелів на добу, що на 640 тис. б/д вище, ніж у 2023 році (прогноз збережено), йдеться в щомісячному звіті МЕА.

Водночас країни-виробники, що не входять до альянсу ОПЕК+, 2024 року збільшать видобуток на 1,5 млн б/д, причому найбільша частка зростання припаде на Північну і Південну Америку. Одночасно країни альянсу ОПЕК+ знизять виробництво на 820 тис. б/д - до 49,8 млн б/д (включно з конденсатом і нафтою з нетрадиційних джерел).

Наразі не оголошено офіційного рішення про терміни збільшення видобутку ОПЕК+, МЕА виходить з того, що додаткові добровільні обмеження збережуться на весь 2025 рік. Таким чином, МЕА вважає, що світові поставки нафти 2025 року зростуть на 2 млн б/д - до 105 млн б/д, при цьому ОПЕК+ збільшить видобуток на 560 тис. б/д, а інші країни - ще на 1,5 млн б/д.

Але навіть за збереження обмежень ОПЕК+ в МЕА убачають перевищення пропозиції над попитом в 1 млн б/д у 2025 році.

"Світові поставки нафти зростають здоровими темпами. Після виборів у США, які відбулися в листопаді, ми, як і раніше, очікуємо, що США очолять зростання видобутку серед країн, які не входять в ОПЕК+, як у 2024, так і в 2025 роках, також зростання продемонструють Канада, Гайана й Аргентина. Бразилія, яка страждає 2024 року від незапланованих ремонтів, наступного стане основним джерелом зростання в Латинській Америці, збільшивши видобуток на 210 тис. б/д - до 3,7 млн б/д після запуску потужностей на 800 тис. б/д", - ідеться у звіті.

МЕА очікує, що зі зростання на 1,5 млн б/д країн, що не входять в ОПЕК+, 700 тис. б/д припаде на видобуток традиційної нафти на шельфі. Зростання видобутку легкої нафти з низькопроникних пластів у США сповільниться до 320 тис. б/д у 2025 році після зростання на 540 тис. б/д у 2024 році та зростання на 850 тис. б/д у 2023 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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