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Нафта може знизитися до $40 за барель у 2025 р., якщо ОПЕК скасує обмеження на видобуток - аналітики
15:44 13.11.2024 |
Ціни на нафту можуть знизитися до $40 за барель у 2025 році, якщо ОПЕК+ відмовиться від добровільних обмежень на видобуток, які існують зараз, прогнозують аналітики.
Однак, на їхню думку, альянс, найімовірніше, обере поступове згортання цих обмежень на початку наступного року, повідомляє CNBC.
"Зараз існує більше побоювань щодо цін на нафту в 2025 році, ніж будь-коли за останні роки - за будь-який рік, який я пам'ятаю, з часів Арабської весни", - заявив керівник відділу енергетичного аналізу OPIS Том Клоза.
З огляду на те, що підвищення попиту на нафту наступного року, ймовірно, не перевищить 1 млн барелів на добу, повне згортання обмежень ОПЕК+ 2025 року «безсумнівно, призведе до дуже різкого зниження цін на нафту, можливо, до $40 за барель», вважає глава відділу енергетики, клімату та ресурсів Eurasia Group Геннінг Глойстейн.
Старший аналітик з енергетики MST Marquee Сол Кавонік також припустив, що такі дії з боку ОПЕК+ «фактично призведуть до цінової війни за частку ринку, яка може призвести до зниження нафтових цін до мінімумів, небачених із часів COVID-19».
У вересні ОПЕК+ відклав плани розпочати поступове скорочення добровільних скорочень на 2,2 млн б/д на два місяці, намагаючись зупинити падіння цін на нафту. На початку листопада альянс знову вирішив відтермінувати заплановане збільшення видобутку ще на місяць - до кінця грудня.
Зниження нафтових котирувань зумовлене, зокрема, млявим відновленням попиту після пандемії в Китаї, який є провідним імпортером нафти у світі.
Крім того, негативним фактором є надлишкова пропозиція палива на ринку, особливо з урахуванням того, що ключові виробники нафти за межами ОПЕК, такі як США, Канада, Гаяна і Бразилія, також планують збільшити постачання, наголосив Глойстейн.
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