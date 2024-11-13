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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $72,42 за барель
14:24 13.11.2024 |
Ціни на нафту посилили підйом вдень у середу, відновлюючись після падіння на початку тижня.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,52 (0,76%), до $68,64 за барель.
"Ринок шукає каталізатори, які допоможуть йому вирватися зі сформованого діапазону, - зазначив глава відділу досліджень в Onyx Capital Group Гаррі Чилінгірян. - Розповідаючи про загальну картину, скорочення видобутку ОПЕК+ надає певну підтримку цінам, але макроекономічні реалії обмежують зростання, а коливання котирувань спричинене геополітичними ризиками".
Напередодні ОПЕК погіршила прогноз зростання попиту на нафту 2024 року ще на 107 тис. барелів на добу - до 1,82 млн б/д. Таким чином, споживання цього року, як очікується, становитиме 104 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті.
Старший аналітик XM Харалампос Піссурос зазначив, що нещодавнє зниження цін було зумовлене зміцненням долара після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, недостатніми стимулами уряду Китаю і погіршенням прогнозів ОПЕК. Зважаючи на ці фактори, ризики для котирувань нафти зміщені в бік зниження.
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