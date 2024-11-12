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Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,5 за барель
14:17 12.11.2024 |
Ціни на нафту почали зростати вдень у вівторок, відновлюючись після різкого зниження за підсумками попередньої сесії.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:26 EET підвищилися на $0,67 (0,93%), до $72,5 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,69 (1,01%), до $68,73 за барель.
Напередодні Brent впала в ціні на 2,8%, WTI - на 3,3%, причому обидві марки оновили мінімуми з 29 жовтня.
Тиск на ринок нафти з минулого тижня чинить відсутність прямих заходів стимулювання попиту з боку влади Китаю, а також зміцнення долара США, що знижує інвестиційну привабливість сировини для власників інших валют.
Доларовий індекс DXY, що показує вартість американської валюти відносно шести основних світових валют, зростає на 0,2% у вівторок, а напередодні індикатор оновив максимум більш ніж за чотири місяці.
Крім того, увага трейдерів спрямована на нафтові звіти і прогнози ОПЕК, Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і Міненерго США, які будуть оприлюднені пізніше цього тижня.
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