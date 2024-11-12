Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,5 за барель

 

Ціни на нафту почали зростати вдень у вівторок, відновлюючись після різкого зниження за підсумками попередньої сесії.

Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:26 EET підвищилися на $0,67 (0,93%), до $72,5 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,69 (1,01%), до $68,73 за барель.

Напередодні Brent впала в ціні на 2,8%, WTI - на 3,3%, причому обидві марки оновили мінімуми з 29 жовтня.

Тиск на ринок нафти з минулого тижня чинить відсутність прямих заходів стимулювання попиту з боку влади Китаю, а також зміцнення долара США, що знижує інвестиційну привабливість сировини для власників інших валют.

Доларовий індекс DXY, що показує вартість американської валюти відносно шести основних світових валют, зростає на 0,2% у вівторок, а напередодні індикатор оновив максимум більш ніж за чотири місяці.

Крім того, увага трейдерів спрямована на нафтові звіти і прогнози ОПЕК, Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) і Міненерго США, які будуть оприлюднені пізніше цього тижня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0340  0,05 0,12 41,6572  0,04 0,09
EUR 43,9480  0,12 0,27 44,7168  0,25 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,13 0,30 41,3947  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес