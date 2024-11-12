Фактична ціна реалізації нафти в Україні в жовтні збільшилася на 4%

Фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується під час визначення плати за надрокористування, у жовтні 2024 року становила 19 тис. 958,14 грн/тонна, що на 4% більше, ніж у вересні (19 тис. 193,92 грн/тонна).

Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства економіки України.

Як повідомлялося, у січні 2024 року фактична ціна реалізації становила 19 тис. 210,38 грн/тонна, у лютому - 19 тис. 210,38 грн/тонна, у березні - 20 тис. 406,95 грн/тонна, у квітні - 22 тис. 99,81 грн/тонна, у травні - 20 тис. 892,41 грн/тонна, у червні - 21 тис. 342,74 грн/тонна, у липні - 22 тис. 531,09 грн/тонна, у серпні - 21 тис. 157,8 грн/тонна, у вересні - 19 тис. 193,92 грн/тонна.

