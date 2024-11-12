Фінансові новини
- |
- 12.11.24
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фактична ціна реалізації нафти в Україні в жовтні збільшилася на 4%
10:34 12.11.2024 |
Фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується під час визначення плати за надрокористування, у жовтні 2024 року становила 19 тис. 958,14 грн/тонна, що на 4% більше, ніж у вересні (19 тис. 193,92 грн/тонна).
Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства економіки України.
Як повідомлялося, у січні 2024 року фактична ціна реалізації становила 19 тис. 210,38 грн/тонна, у лютому - 19 тис. 210,38 грн/тонна, у березні - 20 тис. 406,95 грн/тонна, у квітні - 22 тис. 99,81 грн/тонна, у травні - 20 тис. 892,41 грн/тонна, у червні - 21 тис. 342,74 грн/тонна, у липні - 22 тис. 531,09 грн/тонна, у серпні - 21 тис. 157,8 грн/тонна, у вересні - 19 тис. 193,92 грн/тонна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп обрав «яструбів» Марко Рубіо та Майка Волтца як держсекретаря та радника з нацбезпеки
|Проєкт закону про держбюджет на 2025 рік містить норму щодо проведення пенсійної реформи
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видобуток нафти країн ОПЕК+ у жовтні був на 150 тис. б/д нижчим за план із урахуванням обмежень і компенсацій
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $72,5 за барель
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
|Споживчі настрої українців погіршилися
|На УЕБ спостерігається зростання відсотка виконання договорів купівлі-продажу деревини
|В Україні з 1 грудня скасують верифікацію експортерів агропродукції - Мінагрополітики
Бізнес
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів