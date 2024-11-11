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Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $72,88 за барель
14:37 11.11.2024 |
Зниження цін на нафту прискорилося вдень у понеділок.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:22 EET знизилися на $0,99 (1,34%), до $72,88 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впала до зазначеного часу на $1,12 (1,59%), до $69,26 за барель.
Тиск на ринок продовжують чинити побоювання із приводу економіки Китаю - найбільшого світового імпортера нафти. Опубліковані на вихідних дані вказали на подальше сповільнення інфляції та падіння цін виробників у КНР у жовтні, водночас влада наразі не озвучила нових заходів стимулювання споживання.
Також негативним фактором для ринку нафти є зміцнення курсу долара США, що знижує інвестиційну привабливість палива для власників інших валют.
"Відновлення ралі долара викликало негативні настрої на ринках сировини, - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank. - Віра ринку в китайські ініціативи, здатні підтримати ціни, також ослабла".
Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США не змінилася і становила 479 одиниць. Кількість газових установок збереглася на рівні 102 одиниць.
Крім того, міністерство енергетики США повідомило про купівлю останніх 2,4 млн барелів нафти в стратегічний резерв країни. У 2022 році влада продала 180 млн барелів зі стратрезерва, щоб пом'якшити наслідки різкого зростання цін на паливо. Відтоді Міненерго США заповнило резерв приблизно на 200 млн барелів, до того ж із прибутком для бюджету. Тепер програму поповнення стратрезерву завершено.
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