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Ціни на нафту знижуються, Brent торгується нижче $75 за барель
14:08 08.11.2024 |
Ціни на нафту посилили зниження на торгах у п'ятницю після появи інформації про нові заходи підтримки економіки в Китаї, що здалися інвесторам недостатніми.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $74,97 за барель, що на $0,66 (0,87%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,75 (1,04%), до $71,61 за барель.
Китай схвалив підвищення стелі боргу місцевих органів влади на 6 трлн юанів ($838 млрд), що дозволить їм рефінансувати позабалансові або приховані борги протягом наступних трьох років. Емітенти також отримають доступ до додаткових ресурсів на суму 4 трлн юанів у рамках нової спеціальної квоти протягом п'яти років. Таким чином, Китай направляє загалом 10 трлн юанів ($1,4 трлн) на програму зі зниження боргового навантаження місцевих органів влади.
Рішення, яке було оголошено за підсумками засідання постійного комітету Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), було очікуваним для економістів. При цьому вони також розраховували на те, що Пекін вживе заходів для стимулювання безпосередньо споживчого попиту всередині країни, однак цього зроблено не було.
Трейдери продовжують стежити за ураганом "Рафаель" у Мексиканській затоці. Станом на сьогодні припинення виробництва на платформах, з яких було евакуйовано робітників, зачепило 22,4% видобутку нафти в цьому регіоні та 9,7% природного газу.
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