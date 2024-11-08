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АНАЛІТИКА

Найбільша приватна нафтосервісна компанія Китаю продає бізнес в Україні

 

Кіпрська компанія українського бізнесмена Ігоря Мазепи купує український підрозділ найбільшої приватної нафтосервісної компанії з Китаю.

Відповідний дозвіл для завершення угоди Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав на засіданні 7 листопада, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, АМКУ дозволив кіпрській компанії Prato Golf Investments LTD набути контроль над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".

За даними у системі YouControl, ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" належить китайській компанії Xinjiang Beiken Energy, а бенефіціаром Prato Golf Investments LTD є український підприємець Ігор Мазепа. Через цю кіпрську компанію в Україні йому вже належить ТОВ "Міжнародний "Н" гольф клуб".

Xinjiang Beiken Energy Engineering Co - найбільша приватна нафтосервісна компанія у Китаї, вона заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року, зазначає Liga.net. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з державним "Укргазвидобуванням" на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.

На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" вказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок (ZJ40, ZJ50, ZJ70) 2017 року виробництва.

Як повідомлялося, раніше Ігор Мазепа та його партнери продали китайським інвесторам компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України.

Сам Мазепа пояснював, що має намір зосередитися на великих проєктах, зокрема на створенні енергетичної компанії вартістю $1 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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