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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зниження, Brent - $74,3 за барель

 

Ціни на нафту знижуються вдень у четвер, інвестори стежать за ураганом "Рафаель" і продовжують оцінювати підсумки президентських виборів і дані про запаси в США.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $74,3 за барель, що на $0,62 (0,83%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,79 (1,1%), до $70,9 за барель.

Очікується, що "Рафаель" ослабне перед тим, як досягти американського узбережжя Мексиканської затоки. Ураган зміщується на схід, і прогноз його негативного впливу на видобуток нафти в регіоні знижено до 1,55 млн барелів на добу з 1,7 млн б/д, за даними Trading Economics.

Трейдери також побоюються введення мит на китайський імпорт Дональдом Трампом, який проголосив перемогу на президентських виборах у Штатах. Через мита може знизитися попит на нафту з боку КНР - найбільшого її імпортера у світі.

У США комерційні запаси нафти минулого тижня збільшилися на 2,149 млн барелів - до 427,66 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики. Резерви бензину зросли на 412 тис. барелів, дистилятів - на 2,95 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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