Фінансові новини
- |
- 07.11.24
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта перейшла до зниження, Brent - $74,3 за барель
14:54 07.11.2024 |
Ціни на нафту знижуються вдень у четвер, інвестори стежать за ураганом "Рафаель" і продовжують оцінювати підсумки президентських виборів і дані про запаси в США.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $74,3 за барель, що на $0,62 (0,83%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,79 (1,1%), до $70,9 за барель.
Очікується, що "Рафаель" ослабне перед тим, як досягти американського узбережжя Мексиканської затоки. Ураган зміщується на схід, і прогноз його негативного впливу на видобуток нафти в регіоні знижено до 1,55 млн барелів на добу з 1,7 млн б/д, за даними Trading Economics.
Трейдери також побоюються введення мит на китайський імпорт Дональдом Трампом, який проголосив перемогу на президентських виборах у Штатах. Через мита може знизитися попит на нафту з боку КНР - найбільшого її імпортера у світі.
У США комерційні запаси нафти минулого тижня збільшилися на 2,149 млн барелів - до 427,66 млн барелів, повідомило напередодні міністерство енергетики. Резерви бензину зросли на 412 тис. барелів, дистилятів - на 2,95 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея не виключає прямих поставок зброї в Україну
|Зеленський заявив про «чудову» телефонну розмову з Трампом
|«7% від доходу»: Данило Гетманцев пропонує примусовий продаж облігацій населенню
|Білий дім планує «терміново» надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зниження, Brent - $74,3 за барель
|Уряд після аудиту запровадить чіткіші параметри бронювання працівників, - Шмигаль
|Україна домовилася з партнерами про додатковий обсяг «аварійної підтримки» в енергетиці - Шмигаль
|Система еАкциз запрацює в Україні з березня 2025 року - експерт
|У жовтні Україна зменшила імпорт електроенергії на 58% - DiXi Group
|Французька група Saint-Gobain 5 листопада відкрила свій перший завод сухих будівельних сумішей в Україні
Бізнес
|Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися
|Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505
|Apple розширює всесвіт Vision Pro: новий чип M5, окуляри та затримки бюджетної версії
|Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах