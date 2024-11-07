Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори спостерігають за наслідками виборів у США

Ціни на нафту зросли в четвер після розпродажу, викликаного президентськими виборами в США, оскільки ризики для поставок нафти, пов'язані з президентством Трампа і ураганом на узбережжі Мексиканської затоки, переважили сильніший долар США і збільшення запасів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подорожчали на 65 центів, або на 0,87%, до 75,57 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 54 центи, або на 0,75%, до 72,23 долара.

Занепокоєння щодо президентства Трампа, яке може призвести до скорочення поставок нафти з Ірану і Венесуели, а також шторм, що наближається, «більш ніж компенсували післявиборчий вплив сильнішого долара США і ... вищих, ніж очікувалося, запасів у США», - написав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Обрання Трампа спочатку спровокувало розпродаж, який обвалив ціни на нафту більш ніж на $2, оскільки долар США виріс до найвищого рівня з вересня 2022 року. Але контракти на перший місяць відіграли втрати і до кінця сесії в середу подешевшали на 61 цент за нафту марки Brent і на 30 центів за нафту марки WTI.

«Історично політика Трампа була спрямована на підтримку бізнесу, що, ймовірно, підтримує загальне економічне зростання і збільшує попит на паливо. Однак будь-яке втручання в політику пом'якшення ФРС може призвести до подальших проблем на ринку нафти», - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«На тлі стрімкого зростання курсу долара, який перебуває на майже 4-місячних максимумах, нафта, схоже, відчуває сильний зустрічний вітер після результатів виборів у США».

За словами Сачдеви, зростання нафтових ринків може бути обмеженим у коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки очікується, що ОПЕК збільшить обсяги поставок у січні, а історичні тенденції не свідчать про те, що санкції завадять Індії та Китаю продовжувати закуповувати нафту в Росії чи Ірані.

Очікується, що Дональд Трамп відновить свою «політику максимального тиску» санкцій на іранську нафту. За оцінками Energy Aspect, це може скоротити постачання нафти на 1 мільйон барелів на добу.

Під час свого першого терміну Трамп також запровадив жорсткіші санкції щодо венесуельської нафти - заходи, які були ненадовго скасовані адміністрацією Байдена, але згодом відновлені.

У Північній Америці ураган Рафаель в середу посилився до урагану 3 категорії, і близько 17% видобутку сирої нафти або 304 418 барелів на добу в американській Мексиканській затоці було закрито, повідомило Бюро з безпеки та охорони навколишнього середовища США.

За тиждень, що закінчився 1 листопада, запаси нафти в США зросли на 2,1 млн барелів до 427,7 млн барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації США, в порівнянні з очікуваннями зростання на 1,1 млн барелів.