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АНАЛІТИКА

Нафта ще більше пішла в мінус, Brent на рівні $74,5 за барель

 

Нафта еталонних марок продовжує дешевшати вдень у середу, ринок оцінює проміжні результати президентських виборів та очікує офіційних даних про запаси в США.

Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:48 EET становили $74,52 за барель, що на $1,01 (1,34%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $1,02 (1,42%) і становила $70,97 за барель.

За даними MarketWatch на 13:55 EET, республіканець Дональд Трамп набирає за підсумками голосування 277 голосів вибірників, демократ Камала Гарріс - 224. Для перемоги кандидату в президенти потрібно набрати голоси 270 вибірників.

На цьому тлі індекс DXY, що відображає вартість долара відносно шести основних світових валют, підвищується на 1,8%, що знижує привабливість нафти, котируваної в американській валюті.

Тим часом оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у країні за тиждень на 3,1 млн барелів.

Офіційні дані про нафтові резерви будуть опубліковані о 17:30 EET середи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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