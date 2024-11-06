Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта ще більше пішла в мінус, Brent на рівні $74,5 за барель
15:42 06.11.2024 |
Нафта еталонних марок продовжує дешевшати вдень у середу, ринок оцінює проміжні результати президентських виборів та очікує офіційних даних про запаси в США.
Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:48 EET становили $74,52 за барель, що на $1,01 (1,34%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на $1,02 (1,42%) і становила $70,97 за барель.
За даними MarketWatch на 13:55 EET, республіканець Дональд Трамп набирає за підсумками голосування 277 голосів вибірників, демократ Камала Гарріс - 224. Для перемоги кандидату в президенти потрібно набрати голоси 270 вибірників.
На цьому тлі індекс DXY, що відображає вартість долара відносно шести основних світових валют, підвищується на 1,8%, що знижує привабливість нафти, котируваної в американській валюті.
Тим часом оприлюднені у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів у країні за тиждень на 3,1 млн барелів.
Офіційні дані про нафтові резерви будуть опубліковані о 17:30 EET середи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
|Трамп перемагає на виборах у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«АТБ-маркет» запустив 4-ту власну торгову марку
|Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ
|Аграріям повернули 24 000 га розмінованих земель за місяць
|Зеленський підписав закон про передачу повноважень з реєстрації вантажівок до МВС
|У жовтні через РРО пройшло більше 400 мільярдів
|Міжнародні резерви України в жовтні скоротилися на 6%, ЧМР на 12,2% - НБУ
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?