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Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати

Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати

 Динаміка середньої роздрібної ціни на скраплений газ в Україні у вересні-жовтні 2024 р., грн/л

У жовтні скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати зі зниженням темпів під кінець місяця. Як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», за місяць середня ціна на газ зросла на 1,63 грн/л, до 34,85 грн/л. З початку осені приріст становив трохи більш як 6 грн/л, повністю відігравши зростання акцизу, й навіть більше.

Минулого місяця найбільше - на 3 грн/л - зросла ціна на ресурс у дніпропетровській мережі VostokGaz і кіровоградській «Рур груп», додавши з 1 вересня 6,50 грн/л, до 35,49 грн/л.

Найменше - на 0,83 грн/л - здорожчало пальне на стелах UPG через більш активне зростання у вересні. Всього за два місяці ціна на газ у мережі збільшилася на 6,10 грн/л, до 34,02 грн/л.

В інших мережах - як регіональних, так і національних, - LPG за жовтень додало у середньому від 1 грн/л до 2,17 грн/л (див. табл.).

Середня ціна на газ у мережі «Авантаж 7» залишається найнижчою у країні - 32,95 грн/л, хоч і додала у жовтні 2 грн/л, з вересня - 5,50 грн/л. Точково дешевше тільки у Marshal у Житомирській області (31,90 грн/л) і «БРСМ-Нафти» в Миколаївській (32,29 грн/л).

За місяць різниця між цінами на ресурс у преміумів і дискаунтерів звузилася на 51 коп./л і на 1 листопада становила 2,76 грн/л. Але в місячній динаміці відрив між цими сегментами у середньому зріс із 2,54 грн/л у вересні до 2,88 грн/л у жовтні.

Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати

 

Водночас різниця між гуртовою і роздрібною цінами зросла у середньому до 3,54 грн/л з мінімальних 2,32 грн/л у вересні.

Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати

 

«Зараз маржа суттєво залежить від напрямку постачань. Для столиці привабливими є відвантаження з півдня. Там пропозиції починаються з 52 300 грн/л на важку суміш і 53 300 грн/л - на більш легку. З урахуванням додаткових витрат (2 грн/л) і доставлення собівартість такого газу у Києві на АЗК вийде десь близько 32,30-32,40 грн/л, а то і менше. Водночас у Києві середня ціна близько 34,50 грн/л. Ось і виходить середня маржа 2,15 грн/л», - зазначили в одній із паливних мереж.

За підрахунками enkorr, маржа окремо у мережах може становити 1-3,5 грн/л.

Водночас у жовтні реалізація LPG була слабкою з тижневим коливанням +/-1-2%. Падіння проливів розпочалося ще у вересні після суттєвого зростання цін на цей вид пального. Тоді, зі слів операторів, реалізація впала на 6-7% порівняно з серпнем.

Співвідношення ціни на LPG й на А-95 на колонці становить близько 65%. Утім, зі слів представників роздрібного бізнесу, основним чинником впливу на попит є вже не ціна. «Проливи не збільшаться навіть при зниженні ціни на 0,5-1 грн/л. Це, можливо б, і допомогло, якби продажі бензину зростали, а вони падають так само, як і газ із ДП», - додали в ній.

Але великі мережі все одно роблять спроби повернути реалізацію, організовуючи несподівані акції зі зменшенням цін на всю лінійку пального, зокрема і на скраплений газ. Наприклад, ОККО, а слідом і WOG, уже двічі на вихідних знижували стелу на 2,50 грн/л. Були дисконти й на АЗС KLO - -2,22-2,50 грн/л. Одноденну акцію 27 жовтня провели у полтавській мережі «Автотранс», знизивши ціни на LPG за програмою лояльності на 2 грн/л.

«Укрнафта» разом з Sense Bank з 1 листопада по 31 грудня дає знижку в 1 грн/л на перші 200 літрів пального.

Оператори не очікують суттєвого зростання цін у листопаді й вважають, що боротьба за споживача найближчим часом загостриться якщо не на стелах, то через програми лояльності.


Зміна роздрібних цін на газ на АЗК у вересні-жовтні 2024 р., грн/л:

Мережа

Вартість

01.11.24

Зм. до 01.10.24

Зм. до 01.09.24

ОККО

35,99

1,00

6,00

SOCAR

35,99

2,00

6,00

Авіас

35,98

2,00

6,52

WOG

35,98

1,00

6,00

KLO

35,79

1,25

6,40

VostokGaz

35,49

3,00

6,50

Neftek

35,49

1,50

5,50

Shell

35,09

2,17

6,21

Рур груп

35,00

3,00

6,00

ZOG

35,00

1,50

6,00

VST

34,70

1,90

6,24

AMIC

34,68

1,99

5,27

Параллель

34,49

1,50

5,83

Rodnik

34,49

2,00

5,50

RLS

34,40

2,50

6,50

Укрнафта

34,14

2,15

6,28

UPG

34,02

0,83

6,10

BVS

33,99

1,50

5,50

Luxwen

33,99

2,00

6,00

Автотранс

33,98

1,50

5,50

Mango

33,89

1,80

6,30

Ovis

33,89

1,80

5,30

Маркет

33,89

2,00

5,91

Green Wave

33,80

1,40

6,40

Катрал

33,77

1,40

7,00

Chipo

33,76

1,50

5,78

Motto

33,69

1,89

6,37

SUNOIL

33,50

1,91

5,60

БРСМ-Нафта

33,50

1,69

5,88

U.GO

33,40

1,50

5,50

Олас

33,30

1,85

6,01

Marshal

33,22

1,76

5,62

Кворум

32,98

1,50

5,80

Авантаж 7

32,95

2,00

5,50

Середня ціна в Україні

34,85

1,63

6,03
За матеріалами: EnKorr
 

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