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Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати
14:40 06.11.2024 |
У жовтні скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати зі зниженням темпів під кінець місяця. Як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», за місяць середня ціна на газ зросла на 1,63 грн/л, до 34,85 грн/л. З початку осені приріст становив трохи більш як 6 грн/л, повністю відігравши зростання акцизу, й навіть більше.
Минулого місяця найбільше - на 3 грн/л - зросла ціна на ресурс у дніпропетровській мережі VostokGaz і кіровоградській «Рур груп», додавши з 1 вересня 6,50 грн/л, до 35,49 грн/л.
Найменше - на 0,83 грн/л - здорожчало пальне на стелах UPG через більш активне зростання у вересні. Всього за два місяці ціна на газ у мережі збільшилася на 6,10 грн/л, до 34,02 грн/л.
В інших мережах - як регіональних, так і національних, - LPG за жовтень додало у середньому від 1 грн/л до 2,17 грн/л (див. табл.).
Середня ціна на газ у мережі «Авантаж 7» залишається найнижчою у країні - 32,95 грн/л, хоч і додала у жовтні 2 грн/л, з вересня - 5,50 грн/л. Точково дешевше тільки у Marshal у Житомирській області (31,90 грн/л) і «БРСМ-Нафти» в Миколаївській (32,29 грн/л).
За місяць різниця між цінами на ресурс у преміумів і дискаунтерів звузилася на 51 коп./л і на 1 листопада становила 2,76 грн/л. Але в місячній динаміці відрив між цими сегментами у середньому зріс із 2,54 грн/л у вересні до 2,88 грн/л у жовтні.
Водночас різниця між гуртовою і роздрібною цінами зросла у середньому до 3,54 грн/л з мінімальних 2,32 грн/л у вересні.
«Зараз маржа суттєво залежить від напрямку постачань. Для столиці привабливими є відвантаження з півдня. Там пропозиції починаються з 52 300 грн/л на важку суміш і 53 300 грн/л - на більш легку. З урахуванням додаткових витрат (2 грн/л) і доставлення собівартість такого газу у Києві на АЗК вийде десь близько 32,30-32,40 грн/л, а то і менше. Водночас у Києві середня ціна близько 34,50 грн/л. Ось і виходить середня маржа 2,15 грн/л», - зазначили в одній із паливних мереж.
За підрахунками enkorr, маржа окремо у мережах може становити 1-3,5 грн/л.
Водночас у жовтні реалізація LPG була слабкою з тижневим коливанням +/-1-2%. Падіння проливів розпочалося ще у вересні після суттєвого зростання цін на цей вид пального. Тоді, зі слів операторів, реалізація впала на 6-7% порівняно з серпнем.
Співвідношення ціни на LPG й на А-95 на колонці становить близько 65%. Утім, зі слів представників роздрібного бізнесу, основним чинником впливу на попит є вже не ціна. «Проливи не збільшаться навіть при зниженні ціни на 0,5-1 грн/л. Це, можливо б, і допомогло, якби продажі бензину зростали, а вони падають так само, як і газ із ДП», - додали в ній.
Але великі мережі все одно роблять спроби повернути реалізацію, організовуючи несподівані акції зі зменшенням цін на всю лінійку пального, зокрема і на скраплений газ. Наприклад, ОККО, а слідом і WOG, уже двічі на вихідних знижували стелу на 2,50 грн/л. Були дисконти й на АЗС KLO - -2,22-2,50 грн/л. Одноденну акцію 27 жовтня провели у полтавській мережі «Автотранс», знизивши ціни на LPG за програмою лояльності на 2 грн/л.
«Укрнафта» разом з Sense Bank з 1 листопада по 31 грудня дає знижку в 1 грн/л на перші 200 літрів пального.
Оператори не очікують суттєвого зростання цін у листопаді й вважають, що боротьба за споживача найближчим часом загостриться якщо не на стелах, то через програми лояльності.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК у вересні-жовтні 2024 р., грн/л:
|
Мережа
|
Вартість
|
01.11.24
|
Зм. до 01.10.24
|
Зм. до 01.09.24
|
ОККО
|
35,99
|
1,00
|
6,00
|
SOCAR
|
35,99
|
2,00
|
6,00
|
Авіас
|
35,98
|
2,00
|
6,52
|
WOG
|
35,98
|
1,00
|
6,00
|
KLO
|
35,79
|
1,25
|
6,40
|
VostokGaz
|
35,49
|
3,00
|
6,50
|
Neftek
|
35,49
|
1,50
|
5,50
|
Shell
|
35,09
|
2,17
|
6,21
|
Рур груп
|
35,00
|
3,00
|
6,00
|
ZOG
|
35,00
|
1,50
|
6,00
|
VST
|
34,70
|
1,90
|
6,24
|
AMIC
|
34,68
|
1,99
|
5,27
|
Параллель
|
34,49
|
1,50
|
5,83
|
Rodnik
|
34,49
|
2,00
|
5,50
|
RLS
|
34,40
|
2,50
|
6,50
|
Укрнафта
|
34,14
|
2,15
|
6,28
|
UPG
|
34,02
|
0,83
|
6,10
|
BVS
|
33,99
|
1,50
|
5,50
|
Luxwen
|
33,99
|
2,00
|
6,00
|
Автотранс
|
33,98
|
1,50
|
5,50
|
Mango
|
33,89
|
1,80
|
6,30
|
Ovis
|
33,89
|
1,80
|
5,30
|
Маркет
|
33,89
|
2,00
|
5,91
|
Green Wave
|
33,80
|
1,40
|
6,40
|
Катрал
|
33,77
|
1,40
|
7,00
|
Chipo
|
33,76
|
1,50
|
5,78
|
Motto
|
33,69
|
1,89
|
6,37
|
SUNOIL
|
33,50
|
1,91
|
5,60
|
БРСМ-Нафта
|
33,50
|
1,69
|
5,88
|
U.GO
|
33,40
|
1,50
|
5,50
|
Олас
|
33,30
|
1,85
|
6,01
|
Marshal
|
33,22
|
1,76
|
5,62
|
Кворум
|
32,98
|
1,50
|
5,80
|
Авантаж 7
|
32,95
|
2,00
|
5,50
|
Середня ціна в Україні
|
34,85
|
1,63
|
6,03
|
|
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