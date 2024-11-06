Майже 35 грн/л: у жовтні ціни на газ продовжили зростати

Динаміка середньої роздрібної ціни на скраплений газ в Україні у вересні-жовтні 2024 р., грн/л

У жовтні скраплений газ у роздробі продовжив дорожчати зі зниженням темпів під кінець місяця. Як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», за місяць середня ціна на газ зросла на 1,63 грн/л, до 34,85 грн/л. З початку осені приріст становив трохи більш як 6 грн/л, повністю відігравши зростання акцизу, й навіть більше.

Минулого місяця найбільше - на 3 грн/л - зросла ціна на ресурс у дніпропетровській мережі VostokGaz і кіровоградській «Рур груп», додавши з 1 вересня 6,50 грн/л, до 35,49 грн/л.

Найменше - на 0,83 грн/л - здорожчало пальне на стелах UPG через більш активне зростання у вересні. Всього за два місяці ціна на газ у мережі збільшилася на 6,10 грн/л, до 34,02 грн/л.

В інших мережах - як регіональних, так і національних, - LPG за жовтень додало у середньому від 1 грн/л до 2,17 грн/л (див. табл.).

Середня ціна на газ у мережі «Авантаж 7» залишається найнижчою у країні - 32,95 грн/л, хоч і додала у жовтні 2 грн/л, з вересня - 5,50 грн/л. Точково дешевше тільки у Marshal у Житомирській області (31,90 грн/л) і «БРСМ-Нафти» в Миколаївській (32,29 грн/л).

За місяць різниця між цінами на ресурс у преміумів і дискаунтерів звузилася на 51 коп./л і на 1 листопада становила 2,76 грн/л. Але в місячній динаміці відрив між цими сегментами у середньому зріс із 2,54 грн/л у вересні до 2,88 грн/л у жовтні.

Водночас різниця між гуртовою і роздрібною цінами зросла у середньому до 3,54 грн/л з мінімальних 2,32 грн/л у вересні.

«Зараз маржа суттєво залежить від напрямку постачань. Для столиці привабливими є відвантаження з півдня. Там пропозиції починаються з 52 300 грн/л на важку суміш і 53 300 грн/л - на більш легку. З урахуванням додаткових витрат (2 грн/л) і доставлення собівартість такого газу у Києві на АЗК вийде десь близько 32,30-32,40 грн/л, а то і менше. Водночас у Києві середня ціна близько 34,50 грн/л. Ось і виходить середня маржа 2,15 грн/л», - зазначили в одній із паливних мереж.

За підрахунками enkorr, маржа окремо у мережах може становити 1-3,5 грн/л.

Водночас у жовтні реалізація LPG була слабкою з тижневим коливанням +/-1-2%. Падіння проливів розпочалося ще у вересні після суттєвого зростання цін на цей вид пального. Тоді, зі слів операторів, реалізація впала на 6-7% порівняно з серпнем.

Співвідношення ціни на LPG й на А-95 на колонці становить близько 65%. Утім, зі слів представників роздрібного бізнесу, основним чинником впливу на попит є вже не ціна. «Проливи не збільшаться навіть при зниженні ціни на 0,5-1 грн/л. Це, можливо б, і допомогло, якби продажі бензину зростали, а вони падають так само, як і газ із ДП», - додали в ній.

Але великі мережі все одно роблять спроби повернути реалізацію, організовуючи несподівані акції зі зменшенням цін на всю лінійку пального, зокрема і на скраплений газ. Наприклад, ОККО, а слідом і WOG, уже двічі на вихідних знижували стелу на 2,50 грн/л. Були дисконти й на АЗС KLO - -2,22-2,50 грн/л. Одноденну акцію 27 жовтня провели у полтавській мережі «Автотранс», знизивши ціни на LPG за програмою лояльності на 2 грн/л.

«Укрнафта» разом з Sense Bank з 1 листопада по 31 грудня дає знижку в 1 грн/л на перші 200 літрів пального.

Оператори не очікують суттєвого зростання цін у листопаді й вважають, що боротьба за споживача найближчим часом загостриться якщо не на стелах, то через програми лояльності.





Зміна роздрібних цін на газ на АЗК у вересні-жовтні 2024 р., грн/л: