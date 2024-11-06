Нафта падає на тлі зростання акцій і зміцнення долара напередодні виборів в США

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% в середу, оскільки долар зміцнився на ставках ринку на те, що результати президентських виборів в США можуть змінитися на користь республіканця Дональда Трампа, хоча гонка все ще занадто далека до завершення, а запаси нафти в США зросли більше, ніж прогнозувалося.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:50 EET знизилися на 90 центів, або на 1,2%, до 74,63 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) втратила 82 центи, або 1,1%, і торгувалася на рівні 71,17 долара за барель.

«Початкові ознаки були сприятливими для республіканців, і хоча це ще ранні дні, прибутковість американських облігацій і долар США торгуються вище, - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG Markets.

«Це, в свою чергу, тисне на ціну сирої нафти, яка добре росте протягом останніх сесій».

Наразі Трамп лідирує на президентських виборах в США у вівторок, отримавши 211 голосів членів Колегії виборщиків у порівнянні з 145 у Харріса після підрахунку третини голосів. Результат перегонів, однак, залишається невизначеним, оскільки критично важливі штати, в яких відбуватимуться вибори, навряд чи будуть оголошені протягом декількох годин або навіть днів.

Ф'ючерси на американські акції та долар зросли в Азії в середу, оскільки інвестори схилялися до перемоги Трампа.

Сильніший долар США робить такі товари, як нафта, що номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют, що, в свою чергу, стримує попит.

"Якщо Трамп переможе, це буде «бугаєвим» фактором для нафтового ринку в короткостроковій перспективі, через перспективи посилення санкцій щодо іранської нафти", - каже Соні Кумарі, стратег по сировинних товарах в ANZ Research.

У довгостроковій перспективі, однак, це може бути «ведмежим» фактором, оскільки політика Трампа буде сприятливою для нафтогазової галузі США, в той час як торговий протекціонізм може призвести до зниження попиту, додала вона.

Крім того, ослаблення сигналів попиту також вплинуло на ціни на нафту в середу, зазначає старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, після того, як дані Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли більше, ніж прогнозувалося.

За тиждень, що завершився 1 листопада, запаси сирої нафти в США зросли на 3,13 млн барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, що перевищило прогнозований в опитуванні Reuters приріст на 1,1 млн барелів.

Запаси бензину скоротилися на 928 000 барелів, що в основному відповідає прогнозам, а запаси дистилятів впали на 852 000 барелів, згідно з джерелами.