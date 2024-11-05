Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту помірно підвищуються, Brent торгується близько $75,5 за барель
14:40 05.11.2024 |
Ціни на нафту помірно підвищуються у вівторок, трейдери дотримуються обережної позиції в день президентських виборів у США.
Судячи з результатів опитувань громадської думки, жоден із кандидатів у президенти США не має очевидної переваги на виборах. Водночас підсумки виборів вплинуть на політику США у сфері торгівлі, державної безпеки та боротьби з кліматичними змінами, що може позначитися і на нафтовому ринку.
"Ринки очікуєють кілька дуже нервових днів, - зазначає аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга, слова якого наводить Bloomberg. - Волатильність зберігатиметься на тлі оголошення результатів виборів в окремих штатах".
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $75,48 за барель, що на $0,4 (0,53%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,36 (0,5%), до $71,83 за барель.
Напередодні ціни на нафту зросли більш ніж на 2,7% на рішенні країн-членів ОПЕК+ продовжити добровільне скорочення видобутку.
Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман оголосили на вихідних, що вони продовжують добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу на один місяць, до кінця грудня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку
|«е-Підприємець»: У «Дії» запустили тестування ще п’яти послуг для бізнесу
|Ціни на нафту помірно підвищуються, Brent торгується близько $75,5 за барель
|Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу
|Мінфін у жовтні залучив рекордні 107 млрд грн від випуску державних облігацій
|Фонд держмайна став власником 49% компанії, яка керує українськими заправками Shell
Бізнес
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік