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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту помірно підвищуються, Brent торгується близько $75,5 за барель

 

Ціни на нафту помірно підвищуються у вівторок, трейдери дотримуються обережної позиції в день президентських виборів у США.

Судячи з результатів опитувань громадської думки, жоден із кандидатів у президенти США не має очевидної переваги на виборах. Водночас підсумки виборів вплинуть на політику США у сфері торгівлі, державної безпеки та боротьби з кліматичними змінами, що може позначитися і на нафтовому ринку.

"Ринки очікуєють кілька дуже нервових днів, - зазначає аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга, слова якого наводить Bloomberg. - Волатильність зберігатиметься на тлі оголошення результатів виборів в окремих штатах".

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становить $75,48 за барель, що на $0,4 (0,53%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,36 (0,5%), до $71,83 за барель.

Напередодні ціни на нафту зросли більш ніж на 2,7% на рішенні країн-членів ОПЕК+ продовжити добровільне скорочення видобутку.

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман оголосили на вихідних, що вони продовжують добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу на один місяць, до кінця грудня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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