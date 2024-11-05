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АНАЛІТИКА

Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу

 

Обсяги автомобільного постачання скрапленого газу через західний кордон суттєво знизилися протягом жовтня. Так, упродовж останнього тижня місяця було імпортовано лише 2,4 тис. т, тоді як на початку місяця постачання становили 6,3 тис. т на тиждень. Порівняно з вереснем середньодобовий імпорт ресурсу газовозами з цього напрямку зменшився на 17%, до 0,62 тис. т. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу

 

Зниження обсягів автомобільних партій обумовлено зменшенням відвантажень із Польщі через наявність дешевшої альтернативи й обмеженими пропозиціями з Литви через ремонт на Мажейкяйському НПЗ.

Наприкінці місяця постачання з цих країн порівняно з початком зменшилося на 59% і 65% відповідно, до 9 і 7 газовозів на добу.

Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу

 

Нагадаємо, через брак російського газу й наростальний попит всередині Польщі місцеві трейдери щотижнево піднімали ціни на газ до пікового середнього значення $850/т (+/-59 200 грн/т у Києві) попри $770/т (55 500-55 800 грн/т у столиці) на початку жовтня.

Південь витискає з України автомобільний імпорт LPG з заходу

 

Водночас протягом місяця на дунайські термінали надходив більш дешевий морський ресурс.

«У третій декаді жовтня на півдні ціни починалися від 52 500-54 000 грн/т залежно від щільності. У Києві це було біля 55 500-56 900 грн/т, а то й нижче», - зазначив один зі споживачів південного ресурсу.

Наразі газ, який їде через полько-український кордон, не має попиту. Зі слів трейдерів, він переважно безмаржинальний і непрохідний для центрального регіону. «Його намагаються продати одразу на заході. Далі везти немає сенсу», - зазначив один з імпортерів.

«Імпортують, тільки щоб транспорт не стояв», - додав інший.

У кінці жовтня - на початку листопада найбільше просіли відвантаження з базисів Unimot і Bialchem Group - на 90% і 51%, до 3 і 31 газовоза відповідно. Постачань із терміналів Barter і Gaspol не було зовсім.

Крім того, в одній із великих паливних компаній припустили, що в останні дні жовтня - на початку листопада постачання автодорогами Польщі були мінімальними ще й унаслідок введення з 1 листопада обов'язкової реєстрації перевізників з третіх країн у цифровій системі SENT.

«За відсутність реєстрації або неправильну реєстрацію нараховується штраф 12 тис. злотих з компанії й 2 тис. злотих з водія. Сумарно в гривнях це виходить близько 144 тис.. Тому багато хто не хоче їхати, поки не буде більш зрозумілим, що і як», - зазначили в ній.
За матеріалами: EnKorr
 

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