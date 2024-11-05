Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

Основною подією жовтня можна вважати загострення конкурентної боротьби, яке було продемонстровано несподіваними акціями зі зниження цін, від яких ринок відверто відвик. Дисконти у 5-6 грн на вихідні прокотилися вже двічі і з огляду на сезонне скорочення споживання взимку триватимуть.

«Зниження кількості населення, погіршення рівня життя, дії ТЦК цього року суттєво вплинули на проливи на заправках. Якщо родина раніше виділяла 2 тис. грн на пальне, то зараз більше виділяти не стала. А з урахуванням того, що ціни з весни зросли, у літрах мережі втрачають», - зазначили в одній із мереж.

Згідно з даними Державної податкової служби України, з січня по вересень 2024 року роздрібна реалізація світлих нафтопродуктів і газу становила 5 997,3 млн л попри 6 122,5 тис. т минулого року.

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

«Преміальні» мережі, а за фактом ОККО, вирішили активніше зайнятись пошуком нових клієнтів, реалізувавши дві схожі акції на вихідні зі зниженням цін на 5-6 грн/л.

Момент був обраний не випадково, бо ситуативний спред між роздробом і гуртом у жовтні досяг найбільших із початку року значень - понад 10 грн/л на бензині й 8,75 грн/л на дизелі. Внаслідок першої акції 19-20 жовтня ціна надалі впала на 2 грн/л, на дизпальне - на 1 грн. Подальша реакція ринку призвела до скорочення спреду на кінець місяця на 1,23 грн/л для бензину й на 0,94 грн/л - для дизпального.

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

Більшої впевненості додавав і зовнішній ринок, котирування з середини місяця почали знижуватися з подальшим відкотом назад. На 31 жовтня середня вартість бензину в Європі знизилася порівняно з початком місяця на $17/т (0,63 грн/л), до $708/т, дизельного пального - на несуттєвих $4/т, до $674/т

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

Загалом за місяць середня роздрібна вартість бензину марки А-95 знизилася на 83 коп./л, до 55,72 грн/л, А-95+ - на 1,62 грн/л, до 58,66 грн/л, дизельного пального - на 81 коп./л, до 51,95 грн/л.

Динаміка середньої роздрібної ціни на світлі нафтопродукти в Україні у жовтні 2024 р., грн/л

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

На 2 грн/л і більше, окрім преміальних, здешевшав А-95 на стелах UPG, BVS, «Автотранс», «Рур груп», «Катрал» і Luxwen.

В інших зниження становило у середньому в мережі від 14 коп./л до 1,50 грн/л (див. табл.).

Щодо дизпального, то на 2 грн/л і більше здешевшало пальне на заправках консолідованої мережі «Приват» і Marshal. При тому, що вартість бензину у цих мережах не зазнала змін.

У більшості мереж середнього і нижнього цінових діапазонів дизель утратив 1 грн/л, зберігши різницю з преміальними.

А ось різниця між мейджорами й дискаунтерами суттєво звузилася на бензині, через те, що останні не поспішали переглядати на нього ціни. На 31 жовтня вона становила 4,73 грн/л, коли ще в перших числах місяця дорівнювала 6,61 грн/л. У дизелі різниця зменшилася на 30 коп./л, до 6,19 грн/л. У місячній динаміці відрив цін на «світлі» між цими сегментами мінімальний із початку цього року.

Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

 

До нового року боротьба за клієнта буде посилюватись. Тим більше приводів буде більш ніж достатньо. Щоправда, як уже встигли переконатися, декому вони й не потрібні.

Зміна роздрібних цін на пальне у жовтні 2024 р., грн/л:

Мережі

А-95

А-95+

ДП

01.11.24

Зм.

01.11.24

Зм.

01.11.24

Зм.

SOCAR

58,99

-2,00

60,99

-2,00

55,99

-1,00

ОККО

57,99

-2,00

59,99

-2,00

54,99

-1,00

WOG

57,99

-2,00

59,99

-2,00

54,99

-1,00

Shell

57,82

-1,53

60,49

-2,00

54,89

-0,53

Параллель

57,66

0,00

54,16

0,17

Neftek

56,99

-1,00

59,49

-0,50

52,99

-1,00

KLO

56,59

-1,50

57,29

-2,00

54,09

-1,00

Авіас

56,09

0,00

48,77

-2,00

BVS

55,99

-2,00

57,99

-2,00

52,99

-1,00

Ovis

55,99

0,00

58,49

0,00

52,49

0,00

VostokGaz

55,99

2,00

51,99

1,50

Автотранс

55,98

-2,00

62,98

0,00

52,98

-1,00

AMIC

55,88

-0,47

57,66

-0,57

52,65

-0,08

Luxwen

54,99

-2,00

55,99

-2,00

52,49

-1,00

Укрнафта

54,99

-0,50

56,99

-1,00

51,99

-1,00

U.GO

54,90

0,00

52,40

0,00

Green Wave

54,90

0,00

51,40

0,00

VST

54,50

0,30

49,90

-0,30

Рур груп

54,49

-2,00

53,49

0,00

Кворум

54,48

0,00

50,48

-1,00

Marshal

54,40

0,00

57,40

0,00

48,60

-2,30

RLS

54,30

0,50

56,50

0,50

49,80

0,00

Chipo

54,13

-1,27

50,12

-1,00

ZOG

54,00

-0,50

56,00

-0,50

51,50

-1,00

Mango

53,99

0,00

49,99

0,00

Катрал

53,99

-2,00

49,99

0,00

Motto

53,98

-0,04

55,62

-0,04

49,67

-0,43

SUNOIL

53,90

0,00

50,50

-0,40

UPG

53,90

-2,10

55,90

-2,10

50,90

-0,96

БРСМ-Нафта

53,74

-0,23

49,31

-0,47

Олас

53,50

0,00

49,99

-1,00

Авантаж 7

53,45

0,00

48,95

-1,00

Укр-Петроль

53,33

-0,14

49,76

-0,10

Фактор

53,00

0,00

46,50

-0,50

Маркет

52,99

0,00

53,49

49,49

0,00

Середня ціна в Україні

55,72

-0,83

58,66

-1,62

51,95

-0,81
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес