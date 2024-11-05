Роздріб пального у жовтні: конкурентна боротьба зростає

Основною подією жовтня можна вважати загострення конкурентної боротьби, яке було продемонстровано несподіваними акціями зі зниження цін, від яких ринок відверто відвик. Дисконти у 5-6 грн на вихідні прокотилися вже двічі і з огляду на сезонне скорочення споживання взимку триватимуть.

«Зниження кількості населення, погіршення рівня життя, дії ТЦК цього року суттєво вплинули на проливи на заправках. Якщо родина раніше виділяла 2 тис. грн на пальне, то зараз більше виділяти не стала. А з урахуванням того, що ціни з весни зросли, у літрах мережі втрачають», - зазначили в одній із мереж.

Згідно з даними Державної податкової служби України, з січня по вересень 2024 року роздрібна реалізація світлих нафтопродуктів і газу становила 5 997,3 млн л попри 6 122,5 тис. т минулого року.

«Преміальні» мережі, а за фактом ОККО, вирішили активніше зайнятись пошуком нових клієнтів, реалізувавши дві схожі акції на вихідні зі зниженням цін на 5-6 грн/л.

Момент був обраний не випадково, бо ситуативний спред між роздробом і гуртом у жовтні досяг найбільших із початку року значень - понад 10 грн/л на бензині й 8,75 грн/л на дизелі. Внаслідок першої акції 19-20 жовтня ціна надалі впала на 2 грн/л, на дизпальне - на 1 грн. Подальша реакція ринку призвела до скорочення спреду на кінець місяця на 1,23 грн/л для бензину й на 0,94 грн/л - для дизпального.

Більшої впевненості додавав і зовнішній ринок, котирування з середини місяця почали знижуватися з подальшим відкотом назад. На 31 жовтня середня вартість бензину в Європі знизилася порівняно з початком місяця на $17/т (0,63 грн/л), до $708/т, дизельного пального - на несуттєвих $4/т, до $674/т

Загалом за місяць середня роздрібна вартість бензину марки А-95 знизилася на 83 коп./л, до 55,72 грн/л, А-95+ - на 1,62 грн/л, до 58,66 грн/л, дизельного пального - на 81 коп./л, до 51,95 грн/л.

Динаміка середньої роздрібної ціни на світлі нафтопродукти в Україні у жовтні 2024 р., грн/л

На 2 грн/л і більше, окрім преміальних, здешевшав А-95 на стелах UPG, BVS, «Автотранс», «Рур груп», «Катрал» і Luxwen.

В інших зниження становило у середньому в мережі від 14 коп./л до 1,50 грн/л (див. табл.).

Щодо дизпального, то на 2 грн/л і більше здешевшало пальне на заправках консолідованої мережі «Приват» і Marshal. При тому, що вартість бензину у цих мережах не зазнала змін.

У більшості мереж середнього і нижнього цінових діапазонів дизель утратив 1 грн/л, зберігши різницю з преміальними.

А ось різниця між мейджорами й дискаунтерами суттєво звузилася на бензині, через те, що останні не поспішали переглядати на нього ціни. На 31 жовтня вона становила 4,73 грн/л, коли ще в перших числах місяця дорівнювала 6,61 грн/л. У дизелі різниця зменшилася на 30 коп./л, до 6,19 грн/л. У місячній динаміці відрив цін на «світлі» між цими сегментами мінімальний із початку цього року.

До нового року боротьба за клієнта буде посилюватись. Тим більше приводів буде більш ніж достатньо. Щоправда, як уже встигли переконатися, декому вони й не потрібні.

Зміна роздрібних цін на пальне у жовтні 2024 р., грн/л: