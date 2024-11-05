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Профіцит на світовому нафтовому ринку зараз не дуже великий, але він зростає - глава Gunvor
12:25 05.11.2024 |
Невеликий профіцит нафти на світовому ринку вже зараз сформовано, і він продовжує зростати, повідомив журналістам у кулуарах ADIPEC глава швейцарського сировинного трейдера Gunvor Торбйорн Торнквіст.
"Не думаю, що він (профіцит на світовому нафтовому ринку - ІФ-У) зараз великий, але він зростає. Ми вийшли з досить важкого літнього сезону. Ми вибираємо запаси, що нормально, тому що попит високий, і поступово ринок балансується. Але щодня ми підбираємося до ситуації перевищення пропозиції над попитом", - сказав Торнквіст.
За його оцінкою, світовий попит на нафту поточного року зросте на 500-700 тис. б/д, а наступного - на 0,5-1 млн б/д.
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