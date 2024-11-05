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Нафта торгується у вузькому діапазоні перед виборами в США
08:37 05.11.2024 |
Ціни на нафту торгуються у вузькому діапазоні у вівторок напередодні президентських виборів у США, після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії, оскільки ОПЕК+ відклала плани щодо збільшення видобутку в грудні.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 08:00 EET знизились на 3 центи, або на 0,04%, до 75,05 долара за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 71,43 долара за барель, що на 4 центи, або на 0,06% нижче.
«Зараз ми знаходимося в затишші перед бурею», - сказав ринковий аналітик ІГ Тоні Сикамор.
Ціни на нафту були підтримані недільною заявою Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхніх союзників, групи, відомої як ОПЕК+, про перенесення збільшення видобутку на місяць з грудня, оскільки слабкий попит і зростання пропозиції з боку країн, що не входять в ОПЕК, пригнічують ринки.
Тим не менш, прийняття ризиків залишається обмеженим через напружений тиждень, включаючи вибори в США, засідання Федеральної резервної системи та засідання Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП), що змушує багатьох трейдерів залишатися осторонь, вважає Єп Чжун Ронг, ринковий стратег IG.
Наразі опитування показують, що президентські перегони в США будуть дуже напруженими, і будь-яка затримка з результатами виборів або навіть суперечки можуть створити короткострокові ризики для більш широких ринків або затягнути їх на довший час, додав Йеап.
«Очі також прикуті до засідання Народної ради Китаю, яке має внести ясність щодо фіскальних стимулів для підвищення попиту в країні, але ми навряд чи побачимо якісь серйозні зобов'язання до результатів президентських виборів в США, і це продовжить утримувати ціни на нафту в короткостроковій вичікувальній грі», - сказав Йеп.
Тим часом, видобуток нафти в ОПЕК відновився в жовтні, оскільки Лівія відновила видобуток, як показало опитування Reuters, хоча подальші зусилля Іраку, спрямовані на виконання своїх зобов'язань перед ширшим альянсом ОПЕК+, обмежили цей приріст.
Більше нафти може надійти з Ірану, який є членом ОПЕК, оскільки Тегеран схвалив план збільшення видобутку на 250 000 барелів на добу, повідомив у понеділок новинний сайт міністерства нафти Shana.
У США тропічний шторм в кінці сезону, який, за прогнозами, може посилитися до урагану 2-ї категорії в Мексиканській затоці на цьому тижні, може скоротити видобуток нафти приблизно на 4 мільйони барелів, кажуть дослідники.
«Технічно, нафта повинна відскочити вище опору на рівні $71,50/72,50, щоб звести нанівець ризики зниження», - сказав Сикамор з IG, маючи на увазі ціни на нафту марки WTI.
«Все це говорить про те, що в короткостроковій перспективі не буде гонитви за підвищенням цін».
Напередодні щотижневих даних по нафті в США в середу, попереднє опитування Reuters показало в понеділок, що запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли минулого тижня, в той час як запаси дистилятів і бензину скоротилися.
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