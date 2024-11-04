Нафта подорожчала більш ніж на $1 після того, як ОПЕК+ відклала збільшення видобутку

Ціни на нафту продовжили зростання в понеділок, піднявшись більш ніж на $1 після рішення ОПЕК+ відкласти на місяць плани зі збільшення видобутку, в той час як ринок готувався до тижня, який охоплює президентські вибори в США і ключову зустріч в Китаї.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:02 EET подорожчали на 1,18 долара за барель, або на 1,61%, до 74,28 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,21 долара за барель, або на 1,74%, до 70,70 долара за барель.

У неділю ОПЕК+, до якої входить Організація країн-експортерів нафти, а також Росія та інші союзники, заявила, що у грудні продовжить скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу ще на один місяць, причому збільшення вже відкладено з жовтня через падіння цін і слабкий попит.

Група мала збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу з грудня.

«Хоча відтермінування до січня суттєво не змінює фундаментальні показники, воно потенційно змушує ринок переглянути стратегію ОПЕК+», - зазначають аналітики ING у своїй записці.

Затримка перекреслила очікування деяких учасників ринку щодо того, що ОПЕК+ забезпечить заплановане збільшення видобутку, додали вони.

«Таке запізніле збільшення пропозиції означає, що, можливо, група більш готова підтримувати ціни, ніж багато хто вважає», - зазначають вони.

Група має намір поступово відмовитися від скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу протягом найближчих місяців, а ще 3,66 млн барелів на добу залишаться скороченими до кінця 2025 року.

Минулого тижня ціни на нафту Brent і WTI знизилися на 4% і 3% відповідно, оскільки рекордні обсяги видобутку в США тиснули на ціни. Але в п'ятницю обидва контракти зросли на повідомленнях про те, що Іран може завдати удару у відповідь по Ізраїлю протягом декількох днів.

У четвер американський новинний сайт Axios повідомив, що ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується напасти на Ізраїль з території Іраку протягом декількох днів, посилаючись на два неназваних ізраїльських джерела.

Є сумніви, чи збережеться висхідний ціновий тренд, оскільки попередня початкова позитивна реакція на затримку збільшення видобутку і геополітичну напруженість зрештою згасла, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Наразі ціни на нафту можуть залишатися в широкому діапазоні консолідації, а будь-яке зростання, ймовірно, наштовхнеться на опір на рівні $78,50, додав він.

Ринки очікують президентських виборів у США у вівторок, коли опитування показують, що віце-президент-демократ Камала Харріс і колишній президент-республіканець Дональд Трамп йдуть стремено до стремена.

А в четвер економісти очікують, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

У Китаї Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників засідає з понеділка по п'ятницю і, як очікується, схвалить додаткові стимули для пожвавлення економіки, що сповільнюється, хоча аналітики кажуть, що основна частина заходів може бути спрямована на допомогу в скороченні боргу місцевих органів влади.