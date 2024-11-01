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Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується вище $74 за барель
14:26 01.11.2024 |
Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю у зв'язку з новою хвилею занепокоєння учасників ринку з приводу можливого загострення ситуації на Близькому Сході.
Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $74,06 за барель, що на $1,25 (1,72%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,33 (1,92%), до $70,59 за барель.
Раніше видання Axios повідомило із посиланням на джерела, що Іран планує завдати масштабного удару по Ізраїлю з території Іраку найближчими днями. Трейдери побоюються, що атаки, якими продовжать обмінюватися країни, поставлять під загрозу постачання нафти з Близького Сходу.
"Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з іракської території найближчими днями, можливо, до президентських виборів у США", - пише Axios. За даними розвідки, під час проведення атаки Іран може використовувати велику кількість БПЛА і балістичних ракет.
"Ескалація конфлікту на Близькому Сході може відбутися раніше, ніж очікувалося, однак, як Ізраїль, так і Іран, здається, не хочуть, щоб він переріс у повномасштабну війну в регіоні, - зазначає аналітик SEB AB Оле Хвалбю. - Таким чином, нові удари Ірану можуть виявитися більш стриманими, подібно до стриманої атаки Ізраїлю на Іран минулими вихідними".
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