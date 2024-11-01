Нафта подорожчала більш ніж на $1 за барель на повідомленнях про підготовку Іраном удару по Ізраїлю

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, піднявшись більш ніж на 1 долар за барель, щоб компенсувати тижневі втрати, оскільки геополітична напруженість на Близькому Сході зросла після повідомлень про те, що Іран готує удар у відповідь по Ізраїлю з Іраку в найближчі дні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, які відкотилися до рівня січневого контракту, о 06:56 EET зросли на 1,41 долара, або на 2%, до 74,22 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на $1,46, або на 2,1%, до $70,72 за барель після зростання на 0,95% на попередній сесії.

Ізраїльська розвідка припускає, що Іран готується атакувати Ізраїль з території Іраку в найближчі дні, можливо, перед президентськими виборами в США 5 листопада. Про це в четвер повідомило агентство Axios з посиланням на два неназваних ізраїльських джерела.

Очікується, що атака буде здійснена з території Іраку з використанням великої кількості безпілотників і балістичних ракет, йдеться в повідомленні Axios.

Ціни на нафту також підтримали очікування, що ОПЕК+ може відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку нафти на місяць або більше, повідомили Reuters в середу чотири джерела, близькі до цього питання, посилаючись на занепокоєння з приводу слабкого попиту на нафту і зростання пропозиції. За словами двох джерел, рішення про відтермінування збільшення видобутку може бути прийняте вже наступного тижня.

Тим не менш, ціни впадуть більш ніж на 1% за тиждень, намагаючись відновитися після 6% падіння в понеділок після того, як 26 жовтня Ізраїль завдав удару по іранським військовим в обхід нафтових і ядерних об'єктів і не порушив енергопостачання.

«Незважаючи на те, що ринок нафти намагається зафіксувати зростання третій день поспіль, він не зміг повністю ліквідувати значний розрив, який утворився після відкриття торгів у понеділок», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор з Сіднея.

Однак, за його словами, відскок WTI повинен продовжитися до рівня закриття минулої п'ятниці на позначці $71,80, оскільки напруженість на Близькому Сході знову опинилася в центрі уваги.

«Після цього, однак, всі ставки зроблені. Я думаю, що це буде залежати від того, хто переможе на виборах в США і які деталі фіскального стимулювання, якщо такі будуть, з'являться на засіданні постійного комітету NPC», - сказав Сикамор, маючи на увазі основні події в США і Китаї, найбільших світових споживачів нафти, які відбудуться на наступному тижні.

У Китаї виробнича активність повернулася до зростання в жовтні, як показало опитування приватного сектора в п'ятницю, що перегукується з офіційним опитуванням в четвер, яке показало, що виробнича активність зросла в жовтні вперше за шість місяців. Обидва опитування свідчать про те, що стимулюючі заходи дають ефект.

Минулого тижня запаси бензину в США несподівано впали до дворічного мінімуму через посилення попиту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA), в той час як запаси сирої нафти також несподівано скоротилися через падіння імпорту.

За даними EIA, найбільший у світі виробник нафти в серпні видобував рекордні 13,4 мільйона барелів на добу в місяць.