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АНАЛІТИКА

Нафта залишається в плюсі, Brent - $72,9 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у четвер, інвестори оцінюють перспективи економіки КНР і геополітичні ризики.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:30 EET становила $72,9 за барель, що на $0,35 (0,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Термін обігу цих контрактів закінчується із закриттям ринку в четвер. Ф'ючерси на січень, що торгуються більш активно, дорожчають на $0,46 (0,64%) - до $72,62 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до зазначеного часу на $0,43 (0,63%), до $69,04 за барель.

Підтримку нафтовому ринку в четвер надають позитивні статдані з Китаю, що підвищують оптимізм щодо економіки КНР - найбільшого світового імпортера нафти.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в жовтні зріс до 50,1 пункту з вересневих 49,8 пункту, повідомило Державне статистичне управління. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання активності в секторі, нижче - на ослаблення. Індикатор піднявся вище цієї позначки вперше з квітня.

"Подивимося, чи призведуть заходи стимулювання [китайської економіки] до відновлення попиту на внутрішньому ринку, щоб можна було компенсувати потенційне ослаблення зовнішнього попиту", - зазначають аналітики ING.

Трейдери також продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у четвер рекомендувала жителям десяти населених пунктів на півдні Лівану перебратися на північ від річки Авалі за 50 км від кордону з Ізраїлем.

Агентство ЕФЕ зазначає, що йдеться про населені пункти, розташовані поблизу міст Тір і Набатія, які зазнають найпотужніших ударів ЦАХАЛу в межах операції проти ліванського шиїтського руху "Хезболла".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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