Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо стійкого попиту на паливо в США

Ціни на нафту зросли в четвер, продовживши ралі попереднього дня, завдяки оптимізму щодо попиту на паливо в США після несподіваного падіння запасів нафти і бензину, в той час як повідомлення про те, що ОПЕК+ може відкласти заплановане збільшення видобутку, надали підтримку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:05 EET подорожчали на 47 центів, або на 0,65%, до $73,02 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate, термін дії яких закінчується пізніше цього ж дня, зросли на 43 центи, або на 0,63%, до 69,04 долара за барель.

Обидва контракти виросли більш ніж на 2% в середу, після падіння більш ніж на 6% на початку тижня на тлі зниження ризику розширення конфлікту на Близькому Сході.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси бензину в США несподівано скоротилися за тиждень, що закінчився 25 жовтня, до дворічного мінімуму на тлі посилення попиту, в той час як запаси сирої нафти також несподівано знизилися, оскільки імпорт скоротився.

Дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, очікували збільшення запасів бензину і сирої нафти.

«Несподіване зниження запасів бензину в США надало можливість для купівлі, оскільки попит виявився сильнішим, ніж очікувалося», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

«Очікування потенційної затримки в збільшенні видобутку ОПЕК+ також були підтримкою ... Якщо вони дійсно відкладуть, WTI може відновитися до рівня 70 доларів», - сказав він.

Агентство Reuters повідомило, що ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти і союзників, таких як Росія, може відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку нафти на місяць або більше через занепокоєння з приводу слабкого попиту на нафту і зростання пропозиції.

У грудні планується збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу. Картель вже відкладав збільшення видобутку з жовтня через падіння цін.

Рішення про відкладення збільшення може бути прийняте вже наступного тижня, повідомили Reuters два джерела в ОПЕК+.

Зустріч ОПЕК+ запланована на 1 грудня, щоб вирішити свої наступні політичні кроки.

Виробнича активність у Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, зросла в жовтні вперше за шість місяців, що свідчить про те, що стимулюючі заходи дають ефект.

Ринки очікують результатів президентських виборів у США 5 листопада, а також подальших подробиць щодо економічного стимулювання Китаю. Агентство Reuters повідомило, що Китай, в останній день засідання парламенту 4-8 листопада, може схвалити випуск боргових зобов'язань на суму понад 10 трильйонів юанів (1,4 трильйона доларів) протягом наступних кількох років.

На Близькому Сході прем'єр-міністр Лівану в середу висловив сподівання, що угода про припинення вогню з Ізраїлем буде оголошена найближчими днями, оскільки ізраїльський громадський мовник опублікував проект угоди, який, за його словами, передбачає початкове 60-денне перемир'я.

Наполягання на припиненні вогню в Лівані відбувається паралельно з аналогічними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення бойових дій в секторі Газа.

Але вплив на ринок, швидше за все, буде стриманим.

«Більша частина близькосхідного геополітичного ризику була вилучена з ціни на нафту після того, як Ізраїль відповів Ірану на вихідних», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор (Tony Sycamore).

Іран заявив, що ізраїльські удари у відповідь на напад Ірану на Ізраїль 1 жовтня завдали лише обмеженої шкоди.