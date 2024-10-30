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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується близько $72 за барель

 

Ціни на нафту підвищуються в середу після зниження за підсумками двох попередніх сесій, трейдери очікують публікації даних Міненерго США про запаси енергоносіїв у країні.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:45 EET становить $71,99 за барель, що на $0,87 (1,22%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,86 (1,28%), до $68,07 за барель.

Згідно з оцінками Американського інституту нафти (API), опублікованими напередодні, запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 573 тис. барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерство енергетики опублікує в середу о 16:30 кв. ч.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Послаблення побоювань трейдерів щодо можливості переростання конфлікту на Близькому Сході в повномасштабну війну спровокувало перегляд розміру премії за ризик до цін на нафту, що і призвело до їхнього різкого падіння на початку цього тижня.

Тим часом експерти Standard Chartered вважають, що "ринок розслабився занадто швидко".

"Ми бачимо ризик серйозних атак протягом тривалого часу без перспектив військового або дипломатичного вирішення конфлікту найближчим часом", - зазначають експерти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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