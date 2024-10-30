Нафта тримається на місячному мінімумі, а фактори пропозиції знову в центрі уваги

Ціни на нафту утримуються нижче за місячний мінімум, після падіння на попередніх двох сесіях, оскільки ринки зважують потенційне припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою та зростання поставок нафти ОПЕК+ на фоні можливого скорочення запасів палива в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:51 EET подорожчали на 38 центів, або на 0,5%, до 71,50 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 43 центи, або на 0,6%, до 67,64 долара за барель.

Ціни впали другу сесію поспіль у вівторок, коли репортер Axios повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проведе найближчим часом зустріч з кількома міністрами, главами військового і розвідувального співтовариства, щоб обговорити дипломатичне вирішення війни в Лівані.

Угода, яка покладе край бойовим діям між Ізраїлем і Хезболлою, може бути досягнута протягом декількох тижнів, заявили ізраїльські та американські офіційні особи, повідомляє Axios.

«Значне падіння цін на нафту з початку тижня може призвести до спроби стабілізації на сьогоднішній сесії, але загальний приріст залишається обмеженим, враховуючи відсутність бугаєвих каталізаторів для більш стійкого зростання», - сказав ринковий стратег ІГ Єп Джун Ронг в електронному листі.

«Угода про припинення вогню на Близькому Сході знаходиться на столі, що знижує ризики більш широкої ескалації, яка може вплинути на видобуток нафти, в той час як ми все ще маємо на горизонті ОПЕК+, яка згортає скорочення видобутку», - додав він.

ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти і союзників, таких як Росія, планує збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в грудні. Група вже скоротила видобуток на 5,86 млн барелів на добу, що еквівалентно приблизно 5,7% світового попиту на нафту.

Увага на нафтових ринках, швидше за все, повернеться до ОПЕК, враховуючи заплановане збільшення видобутку з грудня, в той час як слабкий попит в Китаї також буде в центрі уваги, зазначають аналітики ANZ в аналітичній записці для клієнтів.

Тим часом, запаси сирої нафти і палива в США впали минулого тижня, повідомили у вівторок джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти.

За тиждень, що закінчився 25 жовтня, запаси сирої нафти впали на 573 000 барелів, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину втратили 282 000 барелів, а запаси дистилятів впали на 1,46 млн барелів, повідомили джерела.

Дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, очікували зростання запасів нафти на 2,2 млн барелів.

Офіційні дані уряду США будуть опубліковані пізніше в середу.