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АНАЛІТИКА

Сумний День автомобіліста: роздрібний ринок наївся дисконтів заздалегідь

 

Після гарячих вихідних 19-20 жовтня День автомобіліста, який мережі традиційно відзначають різними бонусами, пройшов напрочуд спокійно.

Якщо великі мережі більше не виявили бажання вітати дорогих клієнтів, то деякі регіональні знайшли в собі на це сили. Наприклад, полтавський «Автотранс» запропонував клієнтам знижку 3 грн/л на бензин і дизель і 1,50 грн/л – на скраплений газ. Земляки з BVS дали знижку тільки на «світлі»: залежно від літражу можна було зекономити від 2 до 4 грн/л.

У Києві відзначилась хіба що KLO, запровадивши знижку при заправці від 20 л на бензин і дизель 4,44 грн/л, на LPG — 2,22 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» запропонували знижку чомусь тільки на дизпальне (2 грн/л), і тільки першим 10 клієнтам, та ще й за якимось спеціальним штрих-кодом.

UPG, VostokGaz вирішили порадувати своїх споживачів смаколиками до кави або чаю. Остання також провела щедру акцію, й розігрували один талон на 50 л серед покупців, які заправили 25 л.

Щодо цінової ситуації, то внаслідок хвилі зниження цін із 21 по 28 жовтня середня вартість бензину А-95 зменшилася на 32 коп./л, до 55,72 грн/л, А-95+ — на 65 коп./л, до 58,66 грн/л, дизелю — на 5 коп./л, до 51,94 грн/л.

«Світлі» залишаються високомаржинальним продуктом, спреди між гуртом і роздробом на які за тиждень майже не змінилися, і становлять 9,62 грн/л на бензині й 8,71 грн/л на дизпальному.

А ось різниця вартості пального у преміальних і дискаунтерів зменшилася на 67 коп./л, до 4,73 грн/л, для А-95-го, і на 35 коп./л, до 6,16 грн/л, для дизелю.

На тлі того, що в гурті ціни продовжують сповзання, не виключено, що роздріб із часом теж поновить зниження. Сезон активного споживання минув, усім потрібні обсяги, а тому цінова боротьба вийде на перше місце.

Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти (21-28 жовтня 2024 р.), грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

28.10.24

Зм.

28.10.24

Зм.

28.10.24

Зм.

SOCAR

58,99

-2,00

60,99

-2,00

55,99

-1,00

ОККО

57,99

0,00

59,99

0,00

54,99

0,00

WOG

57,99

0,00

59,99

0,00

54,99

0,00

Параллель

57,66

0,00

54,16

0,00

Shell

57,42

-1,93

60,49

-2,00

54,31

-1,11

Neftek

56,99

-1,00

59,49

-0,50

52,99

0,00

KLO

56,59

0,00

57,29

0,00

54,09

0,00

Авіас

56,09

0,00

48,80

0,07

BVS

55,99

-2,00

57,99

-2,00

52,99

-1,00

Ovis

55,99

0,00

58,49

0,00

52,49

0,00

Автотранс

55,98

-2,00

62,98

0,00

52,98

-1,00

AMIC

55,88

-0,47

57,66

-0,57

52,54

-0,18

Luxwen

54,99

-2,00

55,99

-2,00

52,49

-1,00

Катрал

54,99

0,00

49,99

0,00

Укрнафта

54,99

-1,00

56,99

-1,00

51,99

0,00

Green Wave

54,90

0,00

51,40

0,00

U.GO

54,90

0,00

52,40

0,00

Chipo

54,67

-0,22

50,37

-0,15

VST

54,50

-0,30

49,90

-0,06

Рур груп

54,49

-2,00

53,49

0,00

Кворум

54,48

0,00

50,48

0,00

Marshal

54,40

0,00

57,40

0,00

48,60

-0,10

RLS

54,30

0,00

56,50

0,00

49,80

0,00

ZOG

54,00

-0,50

56,00

-0,50

51,50

-1,00

VostokGaz

53,99

-2,00

49,99

-3,00

Mango

53,99

0,00

49,99

0,00

Motto

53,98

-0,04

55,62

-0,04

49,67

-0,21

SUNOIL

53,90

0,00

50,50

-0,40

UPG

53,90

0,00

55,90

-2,10

50,90

2,00

БРСМ-Нафта

53,74

0,00

49,38

0,03

Олас

53,50

0,00

49,99

-0,50

Авантаж 7

53,45

0,00

48,95

0,00

Укр-Петроль

53,33

0,00

49,76

0,00

Фактор

53,00

0,00

46,50

-0,50

Маркет

52,99

0,00

53,49

0,00

49,49

0,00

Середня ціна в Україні

55,72

-0,32

58,66

-0,65

51,94

-0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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