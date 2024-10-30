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Сумний День автомобіліста: роздрібний ринок наївся дисконтів заздалегідь
15:49 29.10.2024 |
Після гарячих вихідних 19-20 жовтня День автомобіліста, який мережі традиційно відзначають різними бонусами, пройшов напрочуд спокійно.
Якщо великі мережі більше не виявили бажання вітати дорогих клієнтів, то деякі регіональні знайшли в собі на це сили. Наприклад, полтавський «Автотранс» запропонував клієнтам знижку 3 грн/л на бензин і дизель і 1,50 грн/л – на скраплений газ. Земляки з BVS дали знижку тільки на «світлі»: залежно від літражу можна було зекономити від 2 до 4 грн/л.
У Києві відзначилась хіба що KLO, запровадивши знижку при заправці від 20 л на бензин і дизель 4,44 грн/л, на LPG — 2,22 грн/л.
У «БРСМ-Нафті» запропонували знижку чомусь тільки на дизпальне (2 грн/л), і тільки першим 10 клієнтам, та ще й за якимось спеціальним штрих-кодом.
UPG, VostokGaz вирішили порадувати своїх споживачів смаколиками до кави або чаю. Остання також провела щедру акцію, й розігрували один талон на 50 л серед покупців, які заправили 25 л.
Щодо цінової ситуації, то внаслідок хвилі зниження цін із 21 по 28 жовтня середня вартість бензину А-95 зменшилася на 32 коп./л, до 55,72 грн/л, А-95+ — на 65 коп./л, до 58,66 грн/л, дизелю — на 5 коп./л, до 51,94 грн/л.
«Світлі» залишаються високомаржинальним продуктом, спреди між гуртом і роздробом на які за тиждень майже не змінилися, і становлять 9,62 грн/л на бензині й 8,71 грн/л на дизпальному.
А ось різниця вартості пального у преміальних і дискаунтерів зменшилася на 67 коп./л, до 4,73 грн/л, для А-95-го, і на 35 коп./л, до 6,16 грн/л, для дизелю.
На тлі того, що в гурті ціни продовжують сповзання, не виключено, що роздріб із часом теж поновить зниження. Сезон активного споживання минув, усім потрібні обсяги, а тому цінова боротьба вийде на перше місце.Динаміка роздрібних цін на світлі нафтопродукти (21-28 жовтня 2024 р.), грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
28.10.24
|
Зм.
|
28.10.24
|
Зм.
|
28.10.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
58,99
|
-2,00
|
60,99
|
-2,00
|
55,99
|
-1,00
|
ОККО
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Параллель
|
57,66
|
0,00
|
|
|
54,16
|
0,00
|
Shell
|
57,42
|
-1,93
|
60,49
|
-2,00
|
54,31
|
-1,11
|
Neftek
|
56,99
|
-1,00
|
59,49
|
-0,50
|
52,99
|
0,00
|
KLO
|
56,59
|
0,00
|
57,29
|
0,00
|
54,09
|
0,00
|
Авіас
|
56,09
|
0,00
|
|
|
48,80
|
0,07
|
BVS
|
55,99
|
-2,00
|
57,99
|
-2,00
|
52,99
|
-1,00
|
Ovis
|
55,99
|
0,00
|
58,49
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
Автотранс
|
55,98
|
-2,00
|
62,98
|
0,00
|
52,98
|
-1,00
|
AMIC
|
55,88
|
-0,47
|
57,66
|
-0,57
|
52,54
|
-0,18
|
Luxwen
|
54,99
|
-2,00
|
55,99
|
-2,00
|
52,49
|
-1,00
|
Катрал
|
54,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
Укрнафта
|
54,99
|
-1,00
|
56,99
|
-1,00
|
51,99
|
0,00
|
Green Wave
|
54,90
|
0,00
|
|
|
51,40
|
0,00
|
U.GO
|
54,90
|
0,00
|
|
|
52,40
|
0,00
|
Chipo
|
54,67
|
-0,22
|
|
|
50,37
|
-0,15
|
VST
|
54,50
|
-0,30
|
|
|
49,90
|
-0,06
|
Рур груп
|
54,49
|
-2,00
|
|
|
53,49
|
0,00
|
Кворум
|
54,48
|
0,00
|
|
|
50,48
|
0,00
|
Marshal
|
54,40
|
0,00
|
57,40
|
0,00
|
48,60
|
-0,10
|
RLS
|
54,30
|
0,00
|
56,50
|
0,00
|
49,80
|
0,00
|
ZOG
|
54,00
|
-0,50
|
56,00
|
-0,50
|
51,50
|
-1,00
|
VostokGaz
|
53,99
|
-2,00
|
|
|
49,99
|
-3,00
|
Mango
|
53,99
|
0,00
|
|
|
49,99
|
0,00
|
Motto
|
53,98
|
-0,04
|
55,62
|
-0,04
|
49,67
|
-0,21
|
SUNOIL
|
53,90
|
0,00
|
|
|
50,50
|
-0,40
|
UPG
|
53,90
|
0,00
|
55,90
|
-2,10
|
50,90
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
53,74
|
0,00
|
|
|
49,38
|
0,03
|
Олас
|
53,50
|
0,00
|
|
|
49,99
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
53,45
|
0,00
|
|
|
48,95
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,33
|
0,00
|
|
|
49,76
|
0,00
|
Фактор
|
53,00
|
0,00
|
|
|
46,50
|
-0,50
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
49,49
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
55,72
|
-0,32
|
58,66
|
-0,65
|
51,94
|
-0,05
|
|
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