Сумний День автомобіліста: роздрібний ринок наївся дисконтів заздалегідь

Після гарячих вихідних 19-20 жовтня День автомобіліста, який мережі традиційно відзначають різними бонусами, пройшов напрочуд спокійно.

Якщо великі мережі більше не виявили бажання вітати дорогих клієнтів, то деякі регіональні знайшли в собі на це сили. Наприклад, полтавський «Автотранс» запропонував клієнтам знижку 3 грн/л на бензин і дизель і 1,50 грн/л – на скраплений газ. Земляки з BVS дали знижку тільки на «світлі»: залежно від літражу можна було зекономити від 2 до 4 грн/л.

У Києві відзначилась хіба що KLO, запровадивши знижку при заправці від 20 л на бензин і дизель 4,44 грн/л, на LPG — 2,22 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» запропонували знижку чомусь тільки на дизпальне (2 грн/л), і тільки першим 10 клієнтам, та ще й за якимось спеціальним штрих-кодом.

UPG, VostokGaz вирішили порадувати своїх споживачів смаколиками до кави або чаю. Остання також провела щедру акцію, й розігрували один талон на 50 л серед покупців, які заправили 25 л.

Щодо цінової ситуації, то внаслідок хвилі зниження цін із 21 по 28 жовтня середня вартість бензину А-95 зменшилася на 32 коп./л, до 55,72 грн/л, А-95+ — на 65 коп./л, до 58,66 грн/л, дизелю — на 5 коп./л, до 51,94 грн/л.

«Світлі» залишаються високомаржинальним продуктом, спреди між гуртом і роздробом на які за тиждень майже не змінилися, і становлять 9,62 грн/л на бензині й 8,71 грн/л на дизпальному.

А ось різниця вартості пального у преміальних і дискаунтерів зменшилася на 67 коп./л, до 4,73 грн/л, для А-95-го, і на 35 коп./л, до 6,16 грн/л, для дизелю.

На тлі того, що в гурті ціни продовжують сповзання, не виключено, що роздріб із часом теж поновить зниження. Сезон активного споживання минув, усім потрібні обсяги, а тому цінова боротьба вийде на перше місце.