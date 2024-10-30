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Нафта посилила підйом, Brent - $72,2 за барель
14:56 29.10.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання вдень у вівторок, інвестори оцінюють новини про поповнення стратегічних запасів у Сполучених Штатів.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:43 EET становить $72,2 за барель, що на $0,78 (1,09%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (1,08%), до $68,11 за барель.
Міністерство енергетики США напередодні ввечері повідомило про намір купити до 3 млн барелів нафти для поповнення стратегічного нафтового резерву (SPR).
Міненерго прийматиме заявки до 6 листопада, як і раніше, розраховуючи на ціни не вище $79 за барель. Нафту планують помістити в сховище Bryan Mound у Техасі з квітня по травень наступного року.
На 18 жовтня обсяг SPR становив 384,6 млн барелів проти 638,1 млн барелів на початку президентського терміну Джо Байдена.
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