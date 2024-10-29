Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 04:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на новинах із Близького Сходу, Brent на рівні $71,8 за барель
14:16 28.10.2024 |
Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на торгах у понеділок, трейдери оцінюють події на Близькому Сході та їхні потенційні наслідки для нафтового ринку.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $71,83 за барель, що на $4,22 (5,55%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $4,2 (5,85%), до $67,58 за барель.
Як повідомлялося, Ізраїль у ніч на 26 жовтня завдав серію авіаударів по військових об'єктах Ірану. Атака була відповіддю Ізраїлю на удар по країні, нанесений іранськими силами 1 жовтня.
Той факт, що Ізраїль не став атакувати нафтові об'єкти Ірану, а також менш значний, ніж очікувалося, масштаб атаки загалом, послабив побоювання трейдерів щодо можливої ескалації конфлікту, зазначає Market Watch. Крім того, керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї утримався від того, щоб пообіцяти негайний удар у відповідь.
"Дії Ізраїлю були вивіреними, цілями атаки стали лише іранські об'єкти ППО і військові підприємства, - йдеться в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal. - Такий підхід залишає відкритою можливість для деескалації конфлікту, і динаміка цін на нафту дає змогу припустити, що ринок дотримується такої ж думки".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
ТОП-НОВИНИ
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
|Прискорить доставку до ТЦК. Кабмін затвердив посилення військового обліку, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Державний борг збільшився за місяць ще на 32 мільярди, – Мінфін
|В Україні споживання свинини повертається на довоєнний рівень
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Профільний комітет ВР рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні
|АМУ закликає відхилити законопроєкт про регулювання підприємницької діяльності
Бізнес
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E
|В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів
|Найкращий за селфі: iPhone 16 Pro Max очолив рейтинг фронтальних камер DxOMark
|Nvidia закрила доступ користувачам з РФ та Білорусі до оновлень драйверів для відеокарт