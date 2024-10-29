Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на новинах із Близького Сходу, Brent на рівні $71,8 за барель

 

Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на торгах у понеділок, трейдери оцінюють події на Близькому Сході та їхні потенційні наслідки для нафтового ринку.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $71,83 за барель, що на $4,22 (5,55%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $4,2 (5,85%), до $67,58 за барель.

Як повідомлялося, Ізраїль у ніч на 26 жовтня завдав серію авіаударів по військових об'єктах Ірану. Атака була відповіддю Ізраїлю на удар по країні, нанесений іранськими силами 1 жовтня.

Той факт, що Ізраїль не став атакувати нафтові об'єкти Ірану, а також менш значний, ніж очікувалося, масштаб атаки загалом, послабив побоювання трейдерів щодо можливої ескалації конфлікту, зазначає Market Watch. Крім того, керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї утримався від того, щоб пообіцяти негайний удар у відповідь.

"Дії Ізраїлю були вивіреними, цілями атаки стали лише іранські об'єкти ППО і військові підприємства, - йдеться в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal. - Такий підхід залишає відкритою можливість для деескалації конфлікту, і динаміка цін на нафту дає змогу припустити, що ринок дотримується такої ж думки".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3292
  0,0157
 0,04
EUR
 1
 44,6975
  0,0161
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9635  0,05 0,13 41,5812  0,03 0,06
EUR 44,4462  0,03 0,07 45,1546  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,02 0,05 41,3450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес