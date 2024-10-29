Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на новинах із Близького Сходу, Brent на рівні $71,8 за барель

Нафта втрачає в ціні понад 5,5% на торгах у понеділок, трейдери оцінюють події на Близькому Сході та їхні потенційні наслідки для нафтового ринку.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET становить $71,83 за барель, що на $4,22 (5,55%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впали в ціні до цього часу на $4,2 (5,85%), до $67,58 за барель.

Як повідомлялося, Ізраїль у ніч на 26 жовтня завдав серію авіаударів по військових об'єктах Ірану. Атака була відповіддю Ізраїлю на удар по країні, нанесений іранськими силами 1 жовтня.

Той факт, що Ізраїль не став атакувати нафтові об'єкти Ірану, а також менш значний, ніж очікувалося, масштаб атаки загалом, послабив побоювання трейдерів щодо можливої ескалації конфлікту, зазначає Market Watch. Крім того, керівник Ірану аятолла Алі Хаменеї утримався від того, щоб пообіцяти негайний удар у відповідь.

"Дії Ізраїлю були вивіреними, цілями атаки стали лише іранські об'єкти ППО і військові підприємства, - йдеться в огляді експертів ING, який цитує The Wall Street Journal. - Такий підхід залишає відкритою можливість для деескалації конфлікту, і динаміка цін на нафту дає змогу припустити, що ринок дотримується такої ж думки".