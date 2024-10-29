Нафта впала більш ніж на 4% після того, як Іран применшив наслідки ударів Ізраїлю

Ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари за барель у понеділок після того, як Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану на вихідних, оминувши нафтові і ядерні об'єкти Тегерана і не порушивши енергопостачання, що послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську West Texas Intermediate досягли найнижчих рівнів з 1 жовтня на відкритті торгів. Станом на 2:39 EET Brent коштувала 72,70 долара за барель, що на 3,35 долара, або 4,4%, а WTI - 3,27 долара, або 4,6%, до 68,51 долара за барель.

Минулого тижня ціни на нафту зросли на 4% на тлі волатильної торгівлі, оскільки ринки оцінювали невизначеність щодо реакції Ізраїлю на іранську ракетну атаку 1 жовтня і вибори в США наступного місяця.

Десятки ізраїльських літаків до світанку в суботу завдали три хвилі ударів по ракетних заводах та інших об'єктах поблизу Тегерана і на заході Ірану, що стало останнім обміном в ескалації конфлікту між близькосхідними суперниками.

За словами аналітиків, геополітична премія за ризик, яка була закладена в ціни на нафту в очікуванні атаки Ізраїлю у відповідь, була знята, кажуть аналітики.

«Більш обмежений характер ударів, включаючи уникнення нафтової інфраструктури, породив надії на деескалацію, що призвело до зниження премії за ризик на кілька доларів за барель», - сказав Сол Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee, що базується в Сіднеї, - «Ринок буде спостерігати за тим, як буде розвиватися ситуація».

«Ринок буде уважно стежити за підтвердженням того, що Іран не буде планувати атак в найближчі тижні, що може призвести до нового зростання премії за ризик».

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар очікує, що увага ринку буде прикута до переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням ХАМАС, які поновилися на вихідних.

«Незважаючи на те, що Ізраїль обрав стриману агресивну відповідь Ірану, ми маємо сумніви, що Ізраїль та іранські маріонетки (тобто ХАМАС і Хезболла) перебувають на шляху до тривалого припинення вогню», - сказав він у своїй записці.

Аналітики Citi на чолі з Максом Лейтоном знизили прогнозну ціну нафти Brent на наступні три місяці до 70 доларів за барель з 74 доларів, враховуючи більш низьку премію за ризик в найближчій перспективі, пишуть у своїй записці.

Аналітик Тім Еванс з американської компанії Evans Energy зазначив: «Ми вважаємо, що це залишає ринок принаймні дещо недооціненим, з деяким ризиком того, що виробники ОПЕК+ можуть відкласти заплановане збільшення видобутку після грудня».

У жовтні Організація країн-експортерів нафти та їхніх союзників, група, відома як ОПЕК+, залишила свою політику щодо видобутку нафти без змін, включно з планом почати збільшувати видобуток з грудня. Група зустрінеться 1 грудня напередодні повноцінної зустрічі ОПЕК+.