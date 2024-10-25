Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $75 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок посилили підйом вдень у п'ятницю, відновлюючись після зниження за підсумками двох попередніх сесій.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:15 кч підвищилися на $0,56 (0,75%), до $74,94 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,58 (0,83%), до $70,77 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 0,8% на ознаках зниження напруженості на Близькому Сході. Інвестори очікують, що учасники переговорів Ізраїлю і ХАМАС можуть незабаром зустрітися для продовження переговорів про припинення вогню в Секторі Гази.

Голова ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа вирушить у неділю до Дохи на зустріч із прем'єром Катару Мухаммедом бін Абделем Рахманом Аль Тані та шефом ЦРУ Вільямом Бернсом, наводить The Times of Israel заяву офісу ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. У Катарі наразі перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На зустрічі сторони обговорять різні варіанти для початку переговорів про звільнення заручників, утримуваних рухом ХАМАС", - пише видання.

"Ринок не те щоб паралізований, але невизначеність змушує інвесторів діяти прагматично, що зрозуміло і виправдано, - сказав аналітик брокерської компанії PVM Джон Еванс. - Здається, трейдери бачать непотрібні ризики в утриманні відкритих позицій протягом дня або максимум двох".

Підтримку котируванням у п'ятницю надало повідомлення агентства "Сіньхуа" про те, що Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проведе засідання з 4 по 8 листопада. Учасники ринку очікують, що за підсумками засідання можуть бути оголошені нові економічні стимули, які також підтримають попит на нафту в Китаї, найбільшому в світі імпортері пального.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3135
  0,0505
 0,12
EUR
 1
 44,7136
  0,1723
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9089  0,05 0,12 41,5542  0,01 0,02
EUR 44,4132  0,05 0,11 45,1174  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3100  0,03 0,06 41,3200  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес