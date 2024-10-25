Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $75 за барель

Ціни на нафту еталонних марок посилили підйом вдень у п'ятницю, відновлюючись після зниження за підсумками двох попередніх сесій.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:15 кч підвищилися на $0,56 (0,75%), до $74,94 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,58 (0,83%), до $70,77 за барель.

Напередодні обидві марки подешевшали на 0,8% на ознаках зниження напруженості на Близькому Сході. Інвестори очікують, що учасники переговорів Ізраїлю і ХАМАС можуть незабаром зустрітися для продовження переговорів про припинення вогню в Секторі Гази.

Голова ізраїльської розвідки "Моссад" Давид Барнеа вирушить у неділю до Дохи на зустріч із прем'єром Катару Мухаммедом бін Абделем Рахманом Аль Тані та шефом ЦРУ Вільямом Бернсом, наводить The Times of Israel заяву офісу ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу. У Катарі наразі перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На зустрічі сторони обговорять різні варіанти для початку переговорів про звільнення заручників, утримуваних рухом ХАМАС", - пише видання.

"Ринок не те щоб паралізований, але невизначеність змушує інвесторів діяти прагматично, що зрозуміло і виправдано, - сказав аналітик брокерської компанії PVM Джон Еванс. - Здається, трейдери бачать непотрібні ризики в утриманні відкритих позицій протягом дня або максимум двох".

Підтримку котируванням у п'ятницю надало повідомлення агентства "Сіньхуа" про те, що Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників проведе засідання з 4 по 8 листопада. Учасники ринку очікують, що за підсумками засідання можуть бути оголошені нові економічні стимули, які також підтримають попит на нафту в Китаї, найбільшому в світі імпортері пального.