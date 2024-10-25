Нафта зростає щотижня, оскільки напруженість на Близькому Сході тримає ринок в напрузі

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і знаходяться на шляху до тижневого зростання більш ніж на 1%, оскільки напруженість у найбільшому нафтовидобувному регіоні світу, Близькому Сході, і відновлення переговорів про припинення вогню в Газі в найближчі дні тримають трейдерів в напрузі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 18 центів, або на 0,2%, до 74,56 доларів за барель до 0342 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 70,34 доларів за барель, що на 15 центів, або на 0,2%, вище.

«Ми як і раніше вважаємо, що правильна ціна на нафту в даний час знаходиться на рівні близько 70 доларів, оскільки ми очікуємо нових цінових факторів, включаючи результати засідання Постійного комітету ВЗНП Китаю, а також відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня», - сказав ринковий аналітик ІГ Тоні Сікамор, посилаючись на ціни на WTI.

Обидва еталони знизилися на 58 центів за барель на попередній сесії після того, як ціни коливалися на тлі очікувань посилення або ослаблення напруженості на Близькому Сході.

Нафтові трейдери чекають на відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня, яка може завдати удару по нафтовій інфраструктурі Тегерана і порушити постачання, хоча, за повідомленнями, Ізраїль завдасть удару по іранських військових, а не ядерних чи нафтових об'єктах.

Американські та ізраїльські офіційні особи мають намір відновити переговори про припинення вогню і звільнення заручників у Газі найближчими днями. Попередні спроби досягти угоди не увінчалися успіхом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що Сполучені Штати не хочуть затяжної ізраїльської кампанії в Лівані, в той час як Франція закликала до припинення вогню і зосередження на дипломатії.

Переговори про припинення вогню мають невеликий чистий негативний вплив на ціни на нафту, сказав Сикамор, додавши, що основна увага приділяється конфлікту в Лівані і потенційній відповіді Ізраїлю на дії Ірану.

Інвестори також очікують більшої ясності щодо політики стимулювання Пекіна, хоча аналітики не очікують, що такі заходи дадуть значний поштовх попиту на нафту з боку Китаю, який є споживачем №2 у світі.

Goldman Sachs у четвер залишив свої прогнози цін на нафту, природний газ і вугілля без змін, оцінюючи китайські стимули для зростання цін на енергоносії як помірні порівняно з більшими факторами, такими як постачання нафти з Близького Сходу і зимові погодні умови для природного газу.

Він прогнозує ціну на нафту марки Brent в діапазоні від 70 до 85 доларів.