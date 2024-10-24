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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати, Brent біля $75,7 за барель

 

Ціни на нафту піднімаються вдень у четвер, відновлюючись після зниження за підсумками попередньої сесії.

Котирування грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET підвищилися на $0,74 (0,99%), до $75,70 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,77 (1,09%), до $71,54 за барель.

У середу обидві марки подешевшали на 1,4% на даних, що запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 5,474 млн барелів, що набагато сильніше за очікуване експертами зростання на 700 тис. барелів.

Резерви бензину зросли на 878 тис. барелів, дистилятів - зменшилися на 1,14 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики прогнозували скорочення резервів бензину на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 2 млн барелів.

"На ринок, як і раніше, впливають і ризики у сфері пропозиції, зумовлені триваючою напруженістю на Близькому Сході, і побоювання з приводу попиту. Динаміку цін також визначатимуть перспективи комфортного балансу на ринку 2025 року", - написали аналітики ING Воррен Паттерсон і Ева Менті.

Побоювання з приводу нафтового попиту в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, обмежують зростання цін. Водночас підтримку котируванням надають ризики ескалації конфлікту на Близькому Сході, який може поставити під загрозу постачання нафти з цього регіону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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